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高雄城中城大火　美議員表達哀悼為傷患祈福

▲▼城中城大樓燒成火柱！百人受困 鄰居嚇哭：聽到哭喊慘叫聲...裡面還有人。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

▲城中城社區大火造成46死41傷。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

高雄城中城發生大火，釀46死、41輕重傷。美國聯邦參議員布萊克本、眾議員貝肯今天向罹難者致上深切的哀悼，並呼籲各界一起為傷者祈福，駐美代表蕭美琴對此表達感謝。

高雄市鹽埕區屋齡40年的「城中城」大樓14日凌晨大火，造成至少46人死亡、41人輕重傷，是台灣近30年死傷第2多的單一建築物火災。

美國共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天在推特分享這則不幸消息，呼籲各界與她一同為受到這場悲劇影響的台灣民眾祈福。

共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）同樣透過推特，向罹難者與家屬致上他最深切的哀悼，並為在這場無情大火中受傷的民眾祈福。

駐美代表蕭美琴一一留言感謝議員們的關切與祈福，也對所有為在悲劇大火中罹難民眾致哀與祈福的各界人士表達感謝之意。

 

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