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AV女優寶生莉莉南半球驚見「恐怖凹陷」！怒控遭名人性侵：毀了我的人生

▲▼AV女優,一花琴音,寶生莉莉,宝生リリー。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

▲寶生莉莉。（圖／翻攝自Facebook／pua1002）

記者閔文昱／綜合報導

日本AV女優一花琴音（原名：寶生莉莉）在2017年疑似因為拍片收入低，陷入三餐無法溫飽的困境而自殺，最終獲救。她近日在推特分享一張露出南半球的照片，但右胸下方竟出現一塊明顯凹陷。對此，她也在文中指控，這是一位「名人」對她性侵所造成的結果。

寶生莉莉指出，她過去曾做過胸部的整型手術，結果在術後2天就遭遇性侵，導致埋在胸內的線直接斷裂，當下甚至還能聽見斷線的聲音，讓她痛到無法反抗，之後就算做完手術仍然血流不只，並留下一塊明顯的凹陷疤痕，使她的事業被迫終止。

▲寶生莉莉PO文指控，曾遭一位名人性侵導致胸部有一塊凹陷。（圖／翻攝自推特／@WaleaAv）

▲寶生莉莉PO文指控，曾遭一位名人性侵導致胸部有一塊凹陷。（圖／翻攝自推特／@WaleaAv）

寶生莉莉透露， 她原本還想繼續在AV事業打拼，甚至嘗試戲劇演出，但因為身體上出現的這個缺陷，讓她即使接到拍攝邀請也只能忍痛拒絕。她還表示性侵她的人是一位曾登上日本《TBS》節目《情熱大陸》的名人，雖未明確表明對方身分，但她還是憤怒痛批，「毀了一個人的人生很有趣嗎？名人就可以強姦嗎？」

事實上，寶生莉莉因為曾遭受性暴力對待導致終生不孕，她在今年4月又po文表示自己遭約會對象強用口對口灌酒後，硬上得逞，因此精神崩潰，甚至無意識地開始做傷害自己的行為，生活出現障礙，自己也覺得很可怕，已考慮住院治療。

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