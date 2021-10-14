城中城大火奪46命　國民黨批高市府：長期管理不善還切割

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者黃巈禾／台北報導



高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，目前累計46人死亡。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，高雄市府工務局竟優先撇清責任，把責任導向是城中城違規當住宅使用，所以「不必」向建管單位進行公安申報，因此城中城「並不在建管單位列管名冊內」，但這種將商用建築長期當成住宅的嚴重違規行為，就是市政府長期管理不善，才導致今天的慘劇發生，而高雄市政府竟然選擇優先切割！



凌濤指出，民眾更氣憤的是城中城的防火、逃生、排煙設計相當落後，居民許多未有裝設火災警報器，高市消防局雖稱有定期檢查瓦斯、老舊電線，到底是檢查到哪裡去？城中城的防災設計顯然停留在90年代的水準，難道市政府從沒想過要妥善處理？



凌濤質疑，去年早就有市民向高雄市政府舉報城中城公安問題，然而，高雄市政府竟以「16層樓以下建物無須進行公安申報」的官僚心態回應，而國民黨高雄市議員過去也不斷提醒市府應該協助城中城進行都更，但市府的回應卻是「都更應由住戶主動提出，政府才能協助」，並未積極任事、解決問題，擺爛態度讓人難以接受。



凌濤痛批，高雄大火凸顯出民進黨全黨無心施政，持續鄉愿護航，即便凌晨就發生高雄大火這等慘劇，高雄區域立委邱議瑩第一時間竟然忙於宣傳台中反罷免刪Ｑ活動、發文自拍，而號稱關心高雄市民的綠營側翼團體「Wecare高雄」，則在第一時間忙著發文反罷免陳柏惟，讓人民傻眼的是難道民進黨的高雄政治人物，把台中的罷免活動看得比高雄的人民還重要？

對於國民黨的質疑，邱議瑩致歉表示，因為該圖文為本辦公室小編，在前一天就已經製作完成並排程時間到FB粉絲專頁，而今日上午時間立法院經濟委員會正忙於質詢的準備等工作，小編一時不察忘記將原來的排程取消，發現該發文在此時間點並不妥適後，隨即將此文下架，在此致歉的同時，也希望高雄一切平安，以救災及後續援助為第一優先，天佑高雄。

▲陳其邁90度鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱攝）



高雄市長陳其邁14日晚間6時許率相關局處首長們，2次90度鞠躬道歉。他責成衛生局、社會局、民政局展開對傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，承擔起照顧受災戶的責任；同時要求警察局、消防局配合檢察官進行火場調查工作，盡快查明並公布肇事釀災的事故原因。

陳其邁強調，市府絕不會迴避責任問題，用最快速度組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽的地方？是否在遭遇問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極之處？此外，立即全面檢討現行消防建管的法規制度。