500管理費都繳不起！知情人曝「城中城塞滿垃圾」：管線都塞住了

▲高雄市鹽埕區城中城大火46死，部落客日前走訪感覺氣氛沉重詭譎。（圖／翻攝部落格「假文青的廢墟散步」）

記者賴文萱、林昱萱／高雄報導

高雄城中城14日凌晨發生火災，釀成46人死亡、41人受傷的慘劇。據悉，城中城的住戶大多是弱勢團體，就算一個月僅有500元的管理費，也繳不出來，而該處的管線也都塞住了、現場全都是腐爛的臭味。

聯安消防工程行張姓老闆表示，「大樓李姓總幹事今年6月才買了16支滅火器共花1萬多元，放在各樓層7、8、9、10、11樓，每個樓層放3支滅火器，另外一個放樓下管理室，但住戶經費不足，到昨天才付清滅火器的錢。」而張老闆表示，「大樓是L型很長，每個樓層最少應該要裝6個滅火器才夠用，另外最起碼也應該要有裝助警器，至少火警還可以發揮作用警告住戶。」

▲高雄城中城大火，起火瞬間曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張老闆表示，「這邊住戶弱勢團體太多，一個月管理費才500元，住戶也繳不出來，總幹事要收管理費也很難收，昨天他們還用五倍券付清剩下的餘額。」而他也提到，「來大樓裝設的時候，2個電梯，一個電梯壞了，住戶也沒錢維修。現場味道很臭，都有東西腐爛的臭味，裏頭的空屋很多，也被丟滿很多垃圾。」

▲高雄鹽埕城中城火警事故，1樓鑑驗科人員正進行火場調查。（圖／記者賴文萱攝）

張老闆提到，「總幹事說完全都沒有經費 6樓以下都是空的，根本沒經費做消防維修，因為整個管路都塞住了，這本來就是危樓、環境很不好，上面空屋很多、也很多垃圾、很臭，跟總幹事討論，但房屋所有權人不是他們、也沒錢清理、清理也要經費，整個大樓都沒有經費怎麼清理？」