搶攻五倍券大餅　華泰名品城再現「美式復古萬聖節」

▲會員獨享，持紙本、數位五倍券的標章結帳，單筆消費滿5000可兌換500抵用券。（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

跟進政府利多，搶攻五倍券大餅，雙十連假雖結束，GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至10月底展開「Newtro Vibe」萬聖節檔期，以新復古風潮為概念，加入萬聖節趣味元素，打造老少閒宜、懷舊又富含萬聖氛圍的美式經典新地標！同時，針對會員推出「振興五倍券加碼系列活動」，期提振業績。

▲古董雪佛蘭滿載繽紛南瓜過萬聖。（圖／華泰名品城提供）

50-60年代的美式搖滾快餐店開起「南瓜派對」，繽紛南瓜古董汽車超吸睛；大小巫婆造訪70-80年代的搖擺迪斯可，來場「小巫見大巫」的萬聖聚會；90年代的嘻哈球場則佈滿蜘蛛網，將搞怪巫婆、大型南瓜、人面蜘蛛「一網打盡」。今年十月，帶著全家大小一起穿越各年代，在各處留下復古經典美照，體驗最正宗、搞怪的美式萬聖節！

▲大人小孩都愛的小巫見大巫。（圖／華泰名品城提供）

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示：期盼能在疫情趨緩後，提供顧客全方位的逛遊場域。上半年們提出Newtro概念，設計跨時代的藝術裝置，將復古融合新潮，讓4-8年級生都能產生共鳴，享受截然不同的購物體驗。而下半年，將著重品牌優化，精品、運動休閒、餐飲品牌都有新氣象，包含SAINT LAURENT獨家outlet開幕、POLO RALPH LAUREN & adidas全新改裝迎賓；餐飲部份還有JK Studio、Siam Siam泰式料理進駐。