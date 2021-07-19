快訊／北市公布確診足跡　華泰名品城、 World Gym站前店、汕頭意麵

▲北市確診個案活動史。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市政府19日在防疫記者會上公布確診個案足跡，案15515在7月4日上午2時47分在高鐵台北站，當日下午5時17分至晚間7時在華泰名品城；7月12日至7月16日下午2時至2時30分在汕頭意麵，7月13日至7月14日下午5時至6時30分出現在World Gym世界站前店。

對於外界質疑為什麼北市府沒第一時間公布確診者在World Gym的足跡，台北市副市長黃珊珊補充說明，今天這案子是中央才公布，第一時間也通知World Gym進行清消作業，北市府先做場域的處理，才會公布足跡。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

