圓規颱風沒來「北部東部卻狂風暴雨」　氣象局曝2大原因

▲圓規颱風挾狂風暴雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

圓規颱風海上警報已於今早8:30解除，雖然圓規並未侵台，卻帶來超大豪雨與狂風，讓花蓮、金門等地都發布停班停課。氣象局解釋，受到季風低壓帶影響，因此周圍環流偏大，再加上台灣海峽地形效應，因此會有強陣風發生。

中央氣象局課長林秉煜說明，從前天開始，受到季風低壓帶影響，颱風周圍環流偏大，風也會比較強勁。前日到昨日，颱風往西移動接近呂宋島時，北邊有高壓帶通過，所以台灣附近風會比較強一些，再加上台灣海峽有地形效應，因此除了颱風周圍以外，包含台灣附近整體環境，風力都會偏強，甚至會出現9~12級強陣風。

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▲受圓規颱風外圍環流影響，氣象局啟動「較大規模豪雨作業」。（圖／氣象局）

林秉煜指出，雖圓規颱風警報已解除，但降雨仍明顯，上半天會持續，尤其整個東半部，台灣附近受到東南風影響，帶來迎風面降雨，今上午強降雨發生在花蓮跟台東，下雨情況不斷，有些對流從外海移到花蓮、台東，預計今上半天花蓮、台東降雨還是會持續。

林秉煜表示，宜蘭、新北山區因東南風地形影響易下雨，也是要特別小心，至於西半部地區，整體受到中央山脈阻隔，降雨已緩和。未來6小時整體情況，以今上午8點至下午2點東部降雨最明顯，下午2點後至晚上8點會逐漸緩和，東半部以北花蓮下雨會更明顯。氣象局強調，整體降雨情形下半天到晚上會慢慢緩和。

氣象局進一步指出，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及台中市已有局部超大豪雨，花蓮縣已有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣已有局部豪雨發生。

氣象局提醒，今花蓮縣地區及宜蘭縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣地區、恆春半島及新北市、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、屏東地區及桃園、新竹、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。