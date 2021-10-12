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寫錯1個「A」！小1童分數從「A+→C」　網嚇：照這標準我兒子Z-

一名家長無奈表示，自家孩子只因寫錯一個字，分數就從A+變成C。右為示意圖。（翻攝自小一聯盟臉書、pexels）

▲一名家長無奈表示，自家孩子只因寫錯一個字，分數就從A+變成C。右為示意圖。（翻攝自小一聯盟臉書、pexels）

圖文／鏡週刊

有些老師對學生要求很嚴格，不過太過嚴格恐怕會造成反效果。就有一名家長表示，自家孩子在練習英文字母時，只是1個A忘了寫上中間一橫，其他都是正確的，成績就從A+直落剩C，讓她相當傻眼，不少網友看了也覺得老師評分標準不合理，「按照那老師的標準，我兒子寫的可能是Z-了」。

一名媽媽在臉書社團「小一聯盟」發文指出，孩子的英文作業練習寫字母A，其中1個A忘了寫上中間一橫，就被老師打上C的成績，還寫上評語「太可惜！沒有錯的話你會A+」，原PO不想跟老師起衝突，只好簡單回覆老師「OK」，但她忍不住上網抱怨，直言自己也是英文老師，「比起讓學生對作業感到挫折，難道你（老師）沒有其他事好做了嗎？」

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一名網友表示孩子因1個A少寫中間一橫，分數就從A+掉到C。（翻攝自小一聯盟臉書）

▲老師評語「太可惜！沒有錯的話你會A+」。（翻攝自小一聯盟臉書）

不只原PO傻眼，看到貼文的網友也都覺得這位老師太誇張，「按照那老師的標準，我兒子寫的可能是Z-了」、「孩子已經寫得很好了！」、「台灣教育，不意外」「也太打擊人了吧！」、「這個錯誤跟分數本身就不成比例！」、「至少給個A-還是B，C是什麼鬼！！」、「那句紅字好風涼話的感覺」、「可以請老師公布她的批改標準嗎？」、「完全不給犯錯的機會～」、「可能老師的給分幅度，是從A到Z的啦 」。

有網友覺得老師太過針對，原PO可能需要跟老師好好溝通、磨合，找到平衡點，畢竟過度要求會讓孩子失去學習興趣，「老師要求嚴格，家長就多鼓勵代替責備。」不過也有人替老師緩頰，認為老師的那段話應該是在提醒孩子不該粗心大意、寫完要檢查，分數反而不是重點；另有網友分享自己的經驗，「我們學校老師也是，要跟印刷體一摸一樣」、「我的作業是不打分數，錯訂正、醜就更正」、「數學連連看沒用尺連 直接扣7分，只能告訴小孩下次要注意」。


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