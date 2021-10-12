罷免案最後關頭6字口號出爐　陳柏惟避藍綠對決原因曝

▲陳柏惟已辦了百場座談會與鄉親面對面闢謠，9日在大肚區座談會上更哽咽落淚。



圖文／鏡週刊

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，反制罷免的作戰策略也曝光。本刊掌握，台灣基進及友軍民進黨已達成默契，這次罷免案投票，將定調不是藍綠對決的意識形態之爭，而是要不要顏家復辟的民主之戰，將議題拉至民主與反民主的層次。

陳柏惟團隊已擬定雙面作戰策略，除了透過闢謠、消毒，藉以削弱罷免方的同意票投票率，罷免投票倒數最後十天的口號也出爐，團隊已拍板「站出來！反惡罷！」作為號召支持者出門投下不同意票的動員令。

▼陳柏惟罷免案是新任國民黨主席朱立倫的首戰，3日他在刪Q宣講批陳柏惟在國會評鑑拿零顆星，在立院零提案、零通過，是「3零」立委。

面對這場罷免案，台灣基進原本一直不願升高對決態勢。「大打資源戰、抹黑戰，動員選民出來投票是舊政治的表現！」一名黨內核心操盤幹部對本刊說，最後關鍵十天，團隊決定向支持者發出投下不同意票的動員令，原因在於近日對陳柏惟的爆料層出不窮，讓罷免案愈炒愈熱，許多支持者甚至焦慮地要他們站出來，告訴基層「怎麼投票」，這才讓團隊拍板最終策略。

▼陳柏惟團隊最後階段喊出「站出來！反惡罷！」口號，號召支持者投下罷免不同意票。



不只向支持者發出動員令，陳柏惟團隊也邀各界合組「反惡罷大聯盟」，除了盟軍民進黨，還納入醫界、學界等民間力量，目的為凸顯罷免方所採取的爆料、抹黑等策略，是民主轉型未竟下的舊政治。

台灣基進組織部主任李雨蓁接受本刊採訪表示，陳柏惟近期密集下鄉與選民面對面溝通發現，民眾對這種不實謠言、抹黑、大打傳統烏賊資源戰的選風已經非常厭倦，因此團隊不會舉辦「大咖排排站」的傳統政治造勢活動，而是盡力闢謠、傳達真相，選前一天擬邀民眾站出來一起「共築民主防火牆」，並呼籲支持者一定要站出來投下不同意票，終結這種惡質的選風與抹黑操作。



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