人妻的誘惑！她全裸勾引壞壞完卻休克　醫驚揭「對老公精液過敏」

▲克里絲汀在生完寶寶後,竟然對老公的精液過敏。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

圖文/鏡週刊

竟有人會對精液過敏?美國一名人妻克莉絲汀(Kristen)在與老公尚恩( Shaun)嘿咻完後,突然覺得喉嚨不舒服,接著便呼吸不到空氣休克,送醫急救後才發現,原來是因為尚恩的精液,導致她產生「過敏性休克」症狀,且她是於生產後才對精液過敏,讓克莉絲汀相當難以置信。對此,醫生也表示「未來若想懷孕,只能靠人工受孕」。

根據《太陽報》報導,美國《旅遊生活頻道(TLC)》的節目《性愛送我掛急診(Sex Sent Me to the ER)》訪問克莉絲汀與尚恩,當時克莉絲汀想帶給尚恩一個難忘的生日回憶,因此便全裸躲在氣球內,並成功帶給尚恩驚喜,兩人開始激戰,不料啪啪結束後,克里絲汀開始覺得喉嚨不舒服,她回憶:「過去曾經歷過哮喘和其它過敏反應,但我知道這次不一樣」,隨後她便失去知覺,由尚恩將她送往醫院急救,而醫師卡蜜拉(Carmela Yomatobain)則診斷她是「過敏性休克」。

▲克里絲汀與尚恩嘿咻完後,因對精液產生「過敏性休克」,遭送醫急救。(翻攝TLC《性愛送我掛急診》)

起初夫妻兩人以為是氣球的乳膠成分導致過敏,但醫師卡蜜拉表示,氣球成分是尼龍的,且克莉絲汀的過敏反應通常是因為身體攝取某過敏源所導致,另外,經由血液檢測過敏源報告顯示,醫師卡蜜拉發現克莉絲汀是對尚恩的精液過敏,這也讓克莉絲汀相當難以置信「我怎麼可能對我老公的精液過敏」。

對此,醫師卡蜜拉向克莉絲汀解釋道,過去她便有過敏症狀,雖然不是對老公的精液過敏,但由於不久前她曾生產過,「在非常罕見的例子裡,為了讓寶寶能在體內成長,女性在懷孕時免疫系統會被抑制,導致女性在分娩後可能會出現新的過敏反應,而克莉絲汀新的過敏反應,則是對老公的精液過敏」。醫師卡蜜拉繼續說道,「將須使用保險套來避免精液接觸女性皮膚,且未來若想再懷孕,只能靠人工受孕了」。



更多鏡週刊報導

少女誤交渣男恐怖情人 遭毒打被迫上街乞討獲正義路人相救

6辣妹脫光內衣褲熱舞! 「坐男客大腿陪唱」然後就被抄店了

【有片】察覺地震主動找鏡頭報平安的貓 「搖晃的律動感好萌」