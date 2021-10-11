人妻的誘惑！她全裸勾引壞壞完卻休克　醫驚揭「對老公精液過敏」

▲克里絲汀在生完寶寶後，竟然對老公的精液過敏。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／鏡週刊

竟有人會對精液過敏？美國一名人妻克莉絲汀（Kristen）在與老公尚恩（ Shaun）嘿咻完後，突然覺得喉嚨不舒服，接著便呼吸不到空氣休克，送醫急救後才發現，原來是因為尚恩的精液，導致她產生「過敏性休克」症狀，且她是於生產後才對精液過敏，讓克莉絲汀相當難以置信。對此，醫生也表示「未來若想懷孕，只能靠人工受孕」。

根據《太陽報》報導，美國《旅遊生活頻道（TLC）》的節目《性愛送我掛急診（Sex Sent Me to the ER）》訪問克莉絲汀與尚恩，當時克莉絲汀想帶給尚恩一個難忘的生日回憶，因此便全裸躲在氣球內，並成功帶給尚恩驚喜，兩人開始激戰，不料啪啪結束後，克里絲汀開始覺得喉嚨不舒服，她回憶：「過去曾經歷過哮喘和其它過敏反應，但我知道這次不一樣」，隨後她便失去知覺，由尚恩將她送往醫院急救，而醫師卡蜜拉（Carmela Yomatobain）則診斷她是「過敏性休克」。

▲克里絲汀與尚恩嘿咻完後，因對精液產生「過敏性休克」，遭送醫急救。（翻攝TLC《性愛送我掛急診》）

起初夫妻兩人以為是氣球的乳膠成分導致過敏，但醫師卡蜜拉表示，氣球成分是尼龍的，且克莉絲汀的過敏反應通常是因為身體攝取某過敏源所導致，另外，經由血液檢測過敏源報告顯示，醫師卡蜜拉發現克莉絲汀是對尚恩的精液過敏，這也讓克莉絲汀相當難以置信「我怎麼可能對我老公的精液過敏」。

對此，醫師卡蜜拉向克莉絲汀解釋道，過去她便有過敏症狀，雖然不是對老公的精液過敏，但由於不久前她曾生產過，「在非常罕見的例子裡，為了讓寶寶能在體內成長，女性在懷孕時免疫系統會被抑制，導致女性在分娩後可能會出現新的過敏反應，而克莉絲汀新的過敏反應，則是對老公的精液過敏」。醫師卡蜜拉繼續說道，「將須使用保險套來避免精液接觸女性皮膚，且未來若想再懷孕，只能靠人工受孕了」。



更多鏡週刊報導

少女誤交渣男恐怖情人 遭毒打被迫上街乞討獲正義路人相救

6辣妹脫光內衣褲熱舞！ 「坐男客大腿陪唱」然後就被抄店了

【有片】察覺地震主動找鏡頭報平安的貓 「搖晃的律動感好萌」