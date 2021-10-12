罷免案倒數11天！蔡英文可能下台中挺陳柏惟...民進黨回應了　　

▲台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案即將在10月23日投票，外界關心民進黨主席蔡英文是否現身力挺3Q。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案23日即將投票，剩下倒數最後11天，國民黨前任、現任主席江啟臣、朱立倫都到台中助講，加上近來刪Q陣營幾乎一天一話題，雙方交戰熱度升高。外界關心，國民黨主席朱立倫已出手，民進黨主席蔡英文是否會現身支持陳柏惟，對此綠營人士回應，主席蔡英文非常關心罷免案，至於會不會親自下來，還要再看看。

依「公職人員選舉罷免法」，陳柏惟罷免案若要成功，需達成投票同意罷免票數多於不同意的票數，以及同意罷免投票人數達該選區4分之1以上票數。以台中第二選區選舉人數來看，同意罷免陳柏惟的票數，大約要達7萬3000票。

台中市民進黨主委李天生指出，刪Q陣營一直意圖想把罷免案層級升高到「藍綠對決」，大家都在討論民進黨主席蔡英文是否也到台中挺Q，「但問題是陳柏惟並非民進黨的人，怎麼藍綠對決？」

綠營人士透露，蔡英文相當關心罷免案，這是無庸置疑的，事實上也透過很多方式幫忙，且綠營許多在地人士都相當力挺，已經有許多民進黨籍議員不僅投入助講，陳柏惟發起步行選區行動，民進黨議員也支持。

對於近來氣氛越趨緊張，綠營也認為外界刻意炒熱，對罷免案仍持樂觀態度，「幾場座談會下來還是可以感受到鄉親的熱切支持，且刪Q提的理由都不是理由，罷免案不可能成功。」