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「teamLab未來遊樂園」預約系統大當機：將再公告開放時間！

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」台北場。（圖／聯合數位文創提供）

▲「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」台北場搶先看。（圖／聯合數位文創提供）

記者李佳蓉／綜合報導

世界級沈浸式光影展「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」10/8起在台北士林科教館登場，入場採現場排隊以及預約制並行，原訂今（12）日中午12點開放10/25～11/7之時段預約，卻傳出因預約民眾太踴躍、系統大當機，粉專也緊急貼出公告：「待系統問題排除後，將再公告開放時間！」

▲▼「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」光影展預約出包。（圖／取自官方臉書）

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▲「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」光影展預約出包。（圖／取自官方臉書）

光影展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」原預計6月在士林科教館開展，不過受疫情影響，網友當時紛紛敲碗「可以延後，拜託別停辦！」而主辦評估後也確定延至10/8展開。今日預約系統卻傳出災情，粉專《teamLab未來遊樂園 台北2021》 寫道，原訂中午12點起開放10/25～11/7預約，因同時間進行預約踴躍，系統狀況排除中，待系統問題排除後，將再公告開放時間。

主辦單位日前表示，「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡，2015年在東京舉辦為期5個月、結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題的展覽，創下47萬名觀眾造訪。

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