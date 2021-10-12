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社會 社會焦點 保障人權

山友羅馬縱走渡有勝溪遭沖走第2日　警消持續投入搜救

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲昨日搜尋未果，今早警消再投入搜救。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

54歲李姓男子與58歲周姓女子11日攀登羅馬縱走，回程渡河時李男不慎滑倒遭溪水沖走，周女立刻向警消求助協尋，但昨日搜尋未果；12日上午警消持續投入搜救，但目前現場雨勢頗大、溪水湍急，儘管有調派救生艇仍無法下水，正透過空拍機進行搜索。

台中市和平警分局表示，昨日下午3時53分獲報，在羅馬縱走馬鰣橋有勝溪發生民眾遭溪水沖走意外事故，立即派員前往協助處理，經了解，李男、周女一早結伴攀登羅馬縱走，下午下山時經過有勝溪，在涉水時因溪水湍急，李男遭溪水沖走，警消、義消、林務局人員仍持續搜救中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼現場下起大雨、溪水湍急，救生艇無法下水。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

消防局表示，12日清晨6時08分由第二大隊吳金典組長帶隊，出動3車11人（9名警消、2名空拍義消），從大隊部出發前往搜溺地點與梨山分隊搜溺人員會和；另外梨山分隊由姚泳和小隊長帶隊，於7時出發，出動2車4人前往搜溺地點集結，至8時10分，梨山分隊人員開始搜救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲救難人員正透過空拍機搜尋。（圖／民眾提供）

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