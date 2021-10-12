地檢署寄傳票搞烏龍害男子遭通緝　獲國賠3萬元確定

▲士林地檢署寄發傳票搞烏龍，須國賠3萬元確定 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市徐姓男子因犯傷害罪遭判刑定讞，士林地檢署寄發傳票通知他前來執行，但因搞錯地址，將傳票由中和寄發到淡水，徐男未能收到傳票，最後被檢警單位通緝，警方以通緝犯身分將他逮回。徐男不滿，提出國賠訴訟，一審判士檢須國賠6萬元，案經上訴，高院二審改判准國賠3萬元確定。

判決指出，徐男因犯傷害罪，遭法院判處拘役30日，得易科罰金3萬元確定。案件定讞後，士林地檢署執行科要寄發傳票，通知徐男前來執行。但士檢執行科科長、書記官於2018年7月間寄發執行傳票時，將徐男居所址新北市「中和區」誤載為「淡水區」，又沒注意郵務機關以查無該址退回，致未合法傳喚徐男到案。地檢署就在於當年11月2日對徐男發布通緝。

發布通緝第二天，新北市淡水分局員警就撥打行動電話給徐男，表明他因案遭到通緝，請他到淡水分局報到。徐男一頭霧水，依約到淡水分局報到，配合製作筆錄、按壓指紋、拍攝照片後，被移送士林地檢署複訊。檢方最後以「緝捕到案」的方式，讓徐男繳納易科罰金3萬元後，才准許他離開。徐男認為自己的名譽、自由等人格權受損，因此以士林地檢署為被告，提出國賠訴訟，請求51萬元的賠償。

一審士林地院審理後，認為地檢署確有疏失，判准國賠6萬元。士檢不服，上訴第二審。高等法院二審審理後，認為地檢署執行科製作傳票誤載為淡水區，並寄出傳票後，郵局雖以「查無此址」退回，但書記官未注意再行調查確認，仍按錯誤地址執行拘提，以致於轄區淡水分局還是以查無該址，且不知徐男去向，無法拘提到案等理由回覆士檢。但士檢書記官還是沒有查明地址錯誤，就直接製作文書向上級科長陳報，上級科長也沒發現錯誤，直接批准，最後由檢方發布通緝。高院認為這過程中，確實有公務員執行職務，顯有違背職務注意義務之過失。

高院認為士檢應負國家賠償責任，但經過重新斟酌雙方之身分、資力與情節輕重、徐男精神上痛苦之程度，改判准國賠3萬元。全案確定。