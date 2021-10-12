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酒店停業做粗工！　幹部養妻小「嫩皮變黑炭」

阿太是酒店行政兼幹部，他說自己沒有一技之長，幸好體格好可以做工。

▲阿太是酒店行政兼幹部，他說自己沒有一技之長，幸好體格好可以做工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身高180公分、又高又壯的阿太緩緩從地底爬出來，他全身髒汙，手臂曬得黝黑，但脫掉工作手套的一雙手卻很白。「我有十年沒怎麼曬太陽，這幾個月一次曬完了。」

阿太入八大行業十年，從酒店少爺做到資深行政還兼幹部，每天要管一百多個小姐。「要記小姐的名字、編號，每個人坐檯的時間，酒店小姐流動率高，你也是要記得清清楚楚。」這次酒店剛停業一個多月時，他什麼也沒想就開始找零工打了。36歲的他，已經結婚生子，為了養家餬口，不能沒有收入。

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阿太外型不錯、口條不差，在酒店從少爺一直做到資深行政。（阿太提供）

「一開始是岳父介紹我去基隆割草，也去河濱公園的蓄水池除過蓮花，後來就轉到這裡做鋼筋結構工人，主要就是搬合板那些下去給他們施工。每天1,500元，2星期領一次。」阿太說自己沒有一技之長，好在漢草（體格）好，可以做工地。「只是做習慣晚上，一開始改做白天真的很累，回到家吃個便當就睡著了。」

我們跟阿太碰面二次，都在不同工地，他只能利用中午吃飯的1小時跟我們聊天。阿太從小父母離異，由阿公阿嬤帶大，高職畢業後就在撞球場上班，因為很會打撞球，客人喜歡找他比賽，他贏錢的時候多。問他為什麼進入八大行業，他說就是因為自己以前也愛喝愛玩，「撞球場底薪3萬元，加上跟客人撞球贏的錢，每個月4、5萬元收入都拿去上酒店。」後來愈喝愈大攤，回帳時發現付不出來，最後得借錢補上帳。「不知不覺就欠了80萬元，想想只有到酒店上班，才有可能還得起。」阿太說。

酒店裡每天有一百多個小姐上班，阿太要記住每個人的名字、編號，紀錄坐檯時間。（翻攝臉書）

阿太當初沉迷酒店，是喜歡被很多女生圍繞的感覺，「我以前胖到109公斤，比較沒自信，只有在酒店才有女生理我。」難道是所謂的火山孝子？他苦笑說，光去喝酒錢都不夠了，哪有多餘的錢可以當火山孝子。

欠債之後，是他當時在酒店交的女友，提議他入行。「那個年代景氣好，有時候進包廂整理桌面，陪客人喝1杯威士忌就可以拿到1萬元小費。」他入行兩年還完債。少爺做熟了，他開始兼幹部又轉行政，在八大行業做出成就感。「但是朋友來喝，我都會告訴他們，1個月來一次就好，這種地方消費高，一般人負擔不起。」

5年前阿太與擔任酒店行政助理的太太結婚，2人育有1子。酒店停業後，靠阿太一人做工養家。（阿太提供）

5年前，阿太結婚，太太是酒店行政助理，「她心地善良也孝順，我們有互相觀察，才決定結婚。」夫妻倆都在酒店上班，每月收入有十餘萬元，「小孩請我親大姊照顧，每個月給她2萬元。」本來小家庭可以很好過，「後來又被倒了一筆…」原來他幫朋友牽線賭球，朋友賭輸跑帳，「加上酒店客人也跑一條帳。」他又揹了150萬元。

對於自己的欠債人生，阿太也沒什麼要辯解，只說該還的還是要還。他沒有時間去想酒店何時能復業，也不在乎別人怎麼看他，「我只告訴自己，不管怎麼樣，還是得工作，顧好家庭。」

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