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女兒端「五菜」慶生！單親媽收iPhone13現金蛋糕　這一湯更感人

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女兒到底有多貼心？單親媽在生日這天體會到了。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我的寶貝女兒，感謝妳對我如此的用心！」一位單親媽平時跟20歲女兒情同閨蜜、姊妹，在她今年生日這天，女兒偷偷地準備了「五菜一湯」的驚喜。這「五菜」包括生日蛋糕、Switch、iPhone13 Pro、手寫卡片、現金蛋糕；另外，女兒還不忘給阿嬤一個大紅包，讓她們歡笑的淚水成為當晚的那「一湯」。

這位單親媽11日在《Dcard》發文「我的生日被女兒設計了」，說女兒大學開始就住外面、半工半讀，所以往年她生日，女兒就會撥空回家跟她吃飯。但今年不會煮菜的女兒突然說「會回家幫妳過生日，並且會來個5菜1湯，讓妳吃好吃滿」，讓她相當欣慰。

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沒想到，當天女兒卻沒有回家，而是去了外婆家，說「煮好了」才打電話叫原PO過去。驚喜的不只如此，女兒陸續上的菜，原來是滿滿的禮物，首先第一道是裝飾得超漂亮的白色生日蛋糕；第二道是她想了很久的Switch和健身環；第三道則是目前大缺貨的iPhone13 Pro，一旁還很精心地附上一盒玫瑰花。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）.

▲第一道菜是超美、超精緻的蛋糕。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲第二道是Switch遊戲機。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲第三道是iPhone13 Pro和玫瑰花愛心盒。（圖／翻攝自Dcard）

第四道，是女兒的手寫卡片，一旁還貼上紅包，不過女兒強調「這是要給阿嬤的，阿嬤母難日啊！要謝謝阿嬤用心生出這麼好的妳，沒有妳哪會有我咧？」讓原PO很感動「我真的沒想到她會懂得感謝生我的媽媽、她的阿嬤……同時也讓阿嬤淚水已在眼裡打轉。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲第四道是手寫卡片，以及送給阿嬤的紅包。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲最後的錢花蛋糕是屬於原PO的。（圖／翻攝自Dcard）

不過，紅包給了阿嬤，女兒還為她DIY特製蛋糕，第五道菜就是用鈔票捲拼成的「有錢花蛋糕」。上完「五菜」後，原PO直呼「我真的驚喜又感動～全家人在今晚的每一道菜驚聲連連～」也笑說「而所謂的湯，就是我們感動與歡笑的淚水……」

貼文一出，網友們也心裡一暖，「別人的女兒總是不會讓人失望，要有福份才能生到如此貼心的女兒了」、「好貼心懂事的女兒」、「原po應該給女兒一個幸福的家庭，所以孩子才會這麼有心」、「女兒應該為了這天存了很久的錢，好有心」、「親情也是互相的，相信原po是個給女兒滿滿愛的媽媽。」

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