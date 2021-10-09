台南警「11種語言+熱舞」祝壽分局長！145秒影片外流遭疑拍馬屁

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警局第四分局長甘炎民10月12日過50歲生日，部屬便錄製以「11種語言」恭賀生日快賀、以及跳舞慶生的祝福影片給分局長驚喜，不料影片卻外流，遭到外界質疑「拍馬屁」。對此，四分局指出，過去分局長都很重視同仁生日，也會辦理祝福活動，因此此次同仁創意祝賀是「自發性」，絕無官僚與馬屁文化的用意。

▲台南警11種語言、熱舞祝福第四分局長甘炎民50歲生日快樂。（圖／記者林悅翻攝）

長達2分25秒的祝福影片中，分局主管、派出所所長、以及員警同仁分別以國語、台語、奧語、英語、法語、希臘語、越南語、泰語、西班牙語、韓語、日語等11種語文獻上生日祝福，警備隊長更親率志工大秀舞技，恭賀分局長50歲生日快樂。不料滿滿祝福的影片卻被外流，引此外界猜想、質疑。

台南市警四分局指出，有關四分局同仁製作生日祝福影片一事，該影片係由分局同仁共同製作，透過影片來祝賀，而該設計係以多國語言說出生日祝福，來想致贈給分局長一個驚喜，然生日還沒到，影片卻遭到外流，造成外界誤會與想像，實屬意料之外；由於過去分局長都非常重視同仁生日而會辦理祝福活動，重視關懷同仁像一家人，此次同仁創意祝賀來自「自發性」，且因擔任過國際刑警而有此多國語言發想，詼諧活潑互動，絕無官僚與馬屁文化的用意。

長官照顧部屬是責任，現階段警察工作壓力大，同仁間有如大家庭可愛互動，然此次因部屬自發性的祝賀影片外流，卻造成誤解，也給同仁一個很好的經驗，也感謝各界的指教與指導，更給分局長一個最難忘的提前生日禮物。

▼警備隊長率志工熱舞。（圖／記者林悅翻攝）