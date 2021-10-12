賓士車牌「勝利又大順」！起底標售價可買1輛國產車　網友全驚呆

▲原PO好奇VVV-6666車牌要價多少。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

有些民眾在購入愛車後，會從監理站花費標下一組好記或有特殊意義的車牌號碼，但有時車牌金額大概只有金字塔頂端人士才負擔得起。就有網友表示，在路上看到一輛賓士車的車牌號碼是「VVV-6666」，讓他不禁好奇這組車牌組合要價多少？沒想到網友一查，車牌的價格竟可以買一輛國產汽車還有剩。還有網友分享要價1200餘萬元的賓士Maybach S650實車照片，驚呆所有人。

一名網友在Dcard以「好奇這個車牌多少錢」為題發文，分享一張掛有「VVV-6666」車牌號碼的黑色賓士車照片，並標註地點是在台中，車牌中不僅有代表勝利的英文字母V，還有六六大順之意的號碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出馬上有網友留言回覆，查詢監理服務網號牌標售紀錄後得知，這組車牌號碼是在去年標出，起標金額為6000元，經過75次競標後，最終以65萬3千元標出，網友表示，「可以買台車的錢」。另外也有網友留言回覆原PO拍到的黑色賓士車，竟是要價1200餘萬元的Maybach S650車款，驚呆所有人！

▲「VVV-6666」車牌價格。（圖／翻攝自監理服務網）

▲網友分享賓士Maybach S650實車照。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看到天價實車再配上國產車價格的車牌，紛紛留言表示，「開一台車，但其實是兩台車的錢在路上跑」、「有錢人的樸實無華」、「能把錢花到選車牌號碼上真的是錢已經多到不知道要幹嘛」、「有錢沒地方花，豪爽」、「花那麼多錢標一個牌，如果換車，車號也不能跟著換，有錢人真的跟我們不一樣」。更有網友直接神出VVV搭配四個一樣數字的車牌系列，引起不小話題。