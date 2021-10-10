　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

台大女指控教授性侵，案情大逆轉。（圖／翻攝畫面）

▲台大女指控教授性侵，案情大逆轉。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名自稱就讀台大的女網友近日控訴遭電機系教授騙上床，甚至因此染上性病，並出示報案三聯單、驗傷單佐證，不料她今（10日）突然在Dcard發文道歉，坦承「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」。對此，台大表示，由於事件已成案，校方仍會繼續調查。

據了解，原PO今日在Dcard公開向李姓教授道歉，承認「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」，且過去PO出的驗傷單、報案三聯單都是假的，教授從未強迫她發生性關係，都是自己捏造，「我真的做錯了，在此正式向教授道歉」，實情與先前所述完全大逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人解釋，她的精神狀況不穩定，導致說詞反覆，但如果繼續假裝自己是受害者，這輩子有愧於心，所以決定出面澄清，希望把傷害降到最小，「我才是台大狼，李教授其實是受害者，而我，其實是假裝受害者的加害者」、「我知道我會被輿論攻擊及司法懲處，但我已是成年人了，我正在學習為我做過的事情負責」。

針對這起事件，台灣大學主任秘書王根樹稍早表示，台大校方日前收到相關爆料內容後，已立即啟動校內性別平等通報及調查程序，雖然PO文者承認說謊，但事件已經成案，因此校方仍會按照規定繼續調查，預計約3個月後會有結果。

延伸閱讀
羅一鈞領唱國歌「自打90分」　曾遭砍傷護理師也受邀領唱
倒數8小時！中油凌晨調漲油價　「95飆至30.2元」專家示警通膨燒至明年
圓規2特徵「不撲台反更慘」　環流最強部分襲擊　恐吹10級強陣風

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
新竹男遭比特犬咬中大腿動脈　爆血慘死
明年「這4筆費用」也要漲　網看哭：錢變更薄了
快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆
五倍券官網驚見簡體字　經濟部回應了
快訊／博恩當爸了！突曝一張照：開放投稿名字
第二劑副作用躲不掉！藥師認證「疫苗必備3寶」　這兩款維他命一
「國旗女孩」登總統府　國慶光雕最終場
快訊／谷阿莫進軍Toyz頻道！帶經紀人、周周驗尿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆：天才copy大臣

陳冠宇投太閃　曾總發現出手點問題

新竹男酒後興起找比特犬玩　遭暴衝咬中大腿動脈爆血亡　

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

游霆崴4.2局失3分被盜慘　兄弟5局3比0領先悍將

快訊／國慶焰火倒數！壽山情人觀景台塞爆禁入　快改觀賞點賞美景

率先20勝督促選手　餅總：確定拿下才穩當

五倍券官網原始碼出現簡體字　經濟部道歉坦承不妥：「與唐鳳無關」！

曾仁和失誤丟分退場　樂天0比4落後統一

快訊／博恩當爸了！1年前才說絕對不生　溫馨抱寶寶：開放投稿名字

基本工資調5.21%！明年「這4筆費用」跟著漲　網看哭：錢變更薄了

生活熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　強風豪雨帶曝光

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

更多熱門

相關新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

上月底一名台大女學生自爆遇到狼師，指控電機系某教授假借討論學業規劃，趁機把她騙上床，甚至還散播性病，引發社會震驚，沒想到風波剛平息又傳出大逆轉，這名女大生今天在Dcard發文吐露真相，「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」，事實上性侵一事全是她胡亂捏造。

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

專家預測「房價止漲點」　要首購族別再等了

專家預測「房價止漲點」　要首購族別再等了

根本國民夫妻！「台劇經典CP」網答案超一致

根本國民夫妻！「台劇經典CP」網答案超一致

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

關鍵字：

周刊王台大狼師dcard

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面