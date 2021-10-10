電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

▲台大女指控教授性侵，案情大逆轉。（圖／CTWANT提供）

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一名自稱就讀台大的女網友近日控訴遭電機系教授騙上床，甚至因此染上性病，並出示報案三聯單、驗傷單佐證，不料她今（10日）突然在Dcard發文道歉，坦承「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」。對此，台大表示，由於事件已成案，校方仍會繼續調查。

據了解，原PO今日在Dcard公開向李姓教授道歉，承認「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」，且過去PO出的驗傷單、報案三聯單都是假的，教授從未強迫她發生性關係，都是自己捏造，「我真的做錯了，在此正式向教授道歉」，實情與先前所述完全大逆轉。

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當事人解釋，她的精神狀況不穩定，導致說詞反覆，但如果繼續假裝自己是受害者，這輩子有愧於心，所以決定出面澄清，希望把傷害降到最小，「我才是台大狼，李教授其實是受害者，而我，其實是假裝受害者的加害者」、「我知道我會被輿論攻擊及司法懲處，但我已是成年人了，我正在學習為我做過的事情負責」。

針對這起事件，台灣大學主任秘書王根樹稍早表示，台大校方日前收到相關爆料內容後，已立即啟動校內性別平等通報及調查程序，雖然PO文者承認說謊，但事件已經成案，因此校方仍會按照規定繼續調查，預計約3個月後會有結果。

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