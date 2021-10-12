　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華航35歲機師起飛前猝死！父怒控過勞、延誤急救　求償250萬結果曝

記者陳羿妏／台北報導

中華航空35歲劉姓機師2018年3月28日原預計駕駛一班自越南胡志明市飛往台中的班機，然而，他卻在旅客登機完畢、起飛前突然身體不適，送醫搶救後宣告不治。事後，劉父控訴華航，讓兒子工作過勞，且事發當下延誤急救，針對扶養費、精神撫慰金求償250萬元。台北地院日前勘驗相關事證後，確認劉男無工作超時、機組人員也無延誤急救，最終判劉父敗訴，可上訴。

劉父主張，劉男2006年5月22日進入華航擔任受訓學員，2015年3月18日升任為機師，2018年3月28日下午執行子公司華信航空的班機往返台中與胡志明市任務，當天上午先從台中飛胡志明市，稍作休息後，同日下午再從胡志明市飛回台中，但卻在起飛前於機艙內昏迷，送醫搶救後宣告不治。

▲▼華航35歲劉姓機師起飛前猝死。（圖／東森新聞）

▲華航35歲劉姓機師起飛前猝死。（圖／東森新聞）

劉父認為，劉男長期值勤疲勞航班，身心無法負荷，猝死時年僅35歲，法醫初步鑑定死因為心因性休克、心細胞肥大，加重死因的原因是「肝臟腫大」，且劉家並無遺傳心臟疾病，因此可知劉男猝死並非單一心臟疾病造成，亦與長期疲勞有關，再加上劉男生前曾數次對親友表示，「值勤時間嚴重違反生理機能，身心俱疲，萌生辭職之意」。

此外，劉男昏迷時，客艙組員手忙腳亂，未能及時急救，也無法及時呼叫急救人員登機，導致劉男休克時急救不當，最終身亡。劉父因痛失愛子，內心痛苦不已，針對扶養費、精神撫慰金，求償250萬元。

華航否認疲勞駕駛、長期安排違反生理機能的值勤時間，辯稱依《飛航作業管理規則》第37條第5項規定，機師連續12個月法定總飛時限制為1000小時，劉男連續12個月累計總飛時為796.75小時，遠低於該規定時數。另外，劉男生前僅安排86天飛行任務，每趟工作介於6至10小時之間，符合勞基法規定，且劉男死亡前6個月，均未超過正常法定工時174小時，屬於低負荷工作狀態，況且機師工作特性，值勤時間本來就與一般上班族不同，因此劉父應不得主張華航排班違反劉男生理機能。延誤急救部分，華航表示，事發時機組人員均有依照標準流程通報，並且替劉男實施急救，故無過失，請求免賠。

柯姓副機師出庭時也證稱，一直以來公司都有設置疲勞回報系統，自覺疲勞時可自己回報，沒有回報大家也不知道「自我評估覺得自己不安全，自己可以請假，直接打電話給組派就可以了」。

對此，法官勘驗相關事證後，認為華航安排的班表並無違法或者過失，且難認有延誤急救，因此判劉父敗訴，全案仍可上訴。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
華航35歲機師起飛前猝死！父控過勞、延誤急救　求償250萬結
快訊／國旅券中籤號碼出爐！　身分證「末碼」公布
5倍變3倍！　他收到「去年振興券」怒炸
LIVE／圓規外圍環流襲台　氣象局最新說明
國旅券今抽60萬份　身分證「末2碼」相同即中籤
郭采潔速斬5個月短命戀！　蒙古男友陷「性騷吸毒3醜聞」
低溫探16度！　「最明顯涼空氣」報到時間曝
圓規雨彈狂炸！　宜蘭3校宣布停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝哥「工作30年」：每天往返桃園-台北

桃園土石場坍塌禍因曝！小黃運將被活埋「爆頭亡」　負責人送辦

華航35歲機師起飛前猝死！父怒控過勞、延誤急救　求償250萬結果曝

女兒和3男嗑藥癱沙發「煙霧瀰漫」　父國慶日忍痛大義滅親報警

5倍變3倍！竹南小吃店收到去年振興券　業者怒PO監視器揪奧客

山友羅馬縱走渡有勝溪遭沖走第2日　警消持續投入搜救

彩券行逆子潑汽油燒死母親還判賠654萬餘元　二審仍判17年

三重行車糾紛2騎士互毆　老婆們勸架成功…仍吞最高1萬8罰鍰

北聯大哥為了5萬元押人「囚禁痛毆」　追到醫院恐嚇：不准報案

快訊／彰化單車騎士跌落大排　慘被大水沖走生死不明搜救中

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝哥「工作30年」：每天往返桃園-台北

桃園土石場坍塌禍因曝！小黃運將被活埋「爆頭亡」　負責人送辦

華航35歲機師起飛前猝死！父怒控過勞、延誤急救　求償250萬結果曝

女兒和3男嗑藥癱沙發「煙霧瀰漫」　父國慶日忍痛大義滅親報警

5倍變3倍！竹南小吃店收到去年振興券　業者怒PO監視器揪奧客

山友羅馬縱走渡有勝溪遭沖走第2日　警消持續投入搜救

彩券行逆子潑汽油燒死母親還判賠654萬餘元　二審仍判17年

三重行車糾紛2騎士互毆　老婆們勸架成功…仍吞最高1萬8罰鍰

北聯大哥為了5萬元押人「囚禁痛毆」　追到醫院恐嚇：不准報案

快訊／彰化單車騎士跌落大排　慘被大水沖走生死不明搜救中

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花坦承：確實有去陸網看

台灣Pay不能用好食券？　財經兩部會：店家提供數位支付工具即可

90歲脫線突高燒「肺積水」緊急住院！　插管畫面曝光…網友超心疼

賓士車牌「3勝利又大順」！標售價可買1輛國產車　網友全驚呆

鼾聲雷動當心猝死風險倍增　止鼾雷射重拾好眠

運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝哥「工作30年」：每天往返桃園-台北

選美皇后變健身天后　傳授學弟妹「三百壯士」關卡

連五個月保持月增！強信-KY9月合併營收1.67億元　第四季迎旺季

連假後上班塞爆「1小時走不到600m」！國道像停車場：多開30分

毛小孩經濟當道 寵物保險搶商機

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

社會熱門新聞

砂石場坍塌壓扁計程車　司機死亡

獨／回收嬤撿衛生紙　要付18萬和解反告恐嚇

驚悚瞬間曝！砂石場土石崩塌　運將經過遭活埋慘死

快訊／砂石場側牆坍塌！計程車慘運將亡

少年隊女警判刑將入獄

竹北公園露營一晚　罰金曝光超平價

蒙眼壞壞偷拍2秒　女友2句話讓他GG

盆栽不見她上網「有埋骨灰！」3天後放原位

男女朋友當街鬧　警面前互相爆料

「下次不敢來了」　16人曝困神秘沙灘驚恐15小時

快訊／台中大貨車撞行人！男詭卡轎車底亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

泰崗野溪溫泉暴漲　6人困沙洲全獲救

吉他騎士逆向鬼切　辣媽慘遭擊落釀3傷

更多熱門

相關新聞

飛機座位代碼有秘密　網見原因讚翻：有智慧

飛機座位代碼有秘密　網見原因讚翻：有智慧

隨著全球疫情出現曙光，不少人也開始盼望往昔出國旅遊的時光。不過，你有留意過嗎？其實飛機的座位代碼有特定的規律，還有一些使用上的規則。對此，中華航空7日就在臉書公開「機上座位代碼的秘密」，讓不少網友直呼「長知識了！」

百萬劑莫德納明到貨！　華航從美國運載「抵台時間曝」

百萬劑莫德納明到貨！　華航從美國運載「抵台時間曝」

女機師5+9短期派飛染疫？名醫揭感染地

女機師5+9短期派飛染疫？名醫揭感染地

女機師突破性感染！諾富特隔離完返家確診

女機師突破性感染！諾富特隔離完返家確診

華航女機師「突破性感染」確診　同機組員採檢結果出爐

華航女機師「突破性感染」確診　同機組員採檢結果出爐

關鍵字：

華航

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面