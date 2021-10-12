華航35歲機師起飛前猝死！父怒控過勞、延誤急救　求償250萬結果曝

記者陳羿妏／台北報導

中華航空35歲劉姓機師2018年3月28日原預計駕駛一班自越南胡志明市飛往台中的班機，然而，他卻在旅客登機完畢、起飛前突然身體不適，送醫搶救後宣告不治。事後，劉父控訴華航，讓兒子工作過勞，且事發當下延誤急救，針對扶養費、精神撫慰金求償250萬元。台北地院日前勘驗相關事證後，確認劉男無工作超時、機組人員也無延誤急救，最終判劉父敗訴，可上訴。

劉父主張，劉男2006年5月22日進入華航擔任受訓學員，2015年3月18日升任為機師，2018年3月28日下午執行子公司華信航空的班機往返台中與胡志明市任務，當天上午先從台中飛胡志明市，稍作休息後，同日下午再從胡志明市飛回台中，但卻在起飛前於機艙內昏迷，送醫搶救後宣告不治。





▲華航35歲劉姓機師起飛前猝死。（圖／東森新聞）

劉父認為，劉男長期值勤疲勞航班，身心無法負荷，猝死時年僅35歲，法醫初步鑑定死因為心因性休克、心細胞肥大，加重死因的原因是「肝臟腫大」，且劉家並無遺傳心臟疾病，因此可知劉男猝死並非單一心臟疾病造成，亦與長期疲勞有關，再加上劉男生前曾數次對親友表示，「值勤時間嚴重違反生理機能，身心俱疲，萌生辭職之意」。

此外，劉男昏迷時，客艙組員手忙腳亂，未能及時急救，也無法及時呼叫急救人員登機，導致劉男休克時急救不當，最終身亡。劉父因痛失愛子，內心痛苦不已，針對扶養費、精神撫慰金，求償250萬元。

華航否認疲勞駕駛、長期安排違反生理機能的值勤時間，辯稱依《飛航作業管理規則》第37條第5項規定，機師連續12個月法定總飛時限制為1000小時，劉男連續12個月累計總飛時為796.75小時，遠低於該規定時數。另外，劉男生前僅安排86天飛行任務，每趟工作介於6至10小時之間，符合勞基法規定，且劉男死亡前6個月，均未超過正常法定工時174小時，屬於低負荷工作狀態，況且機師工作特性，值勤時間本來就與一般上班族不同，因此劉父應不得主張華航排班違反劉男生理機能。延誤急救部分，華航表示，事發時機組人員均有依照標準流程通報，並且替劉男實施急救，故無過失，請求免賠。

柯姓副機師出庭時也證稱，一直以來公司都有設置疲勞回報系統，自覺疲勞時可自己回報，沒有回報大家也不知道「自我評估覺得自己不安全，自己可以請假，直接打電話給組派就可以了」。

對此，法官勘驗相關事證後，認為華航安排的班表並無違法或者過失，且難認有延誤急救，因此判劉父敗訴，全案仍可上訴。