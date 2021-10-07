華航女機師5+9「短期派飛染疫」？名醫揭感染地：風險是全民承擔

▲華航一名貨機女副機師確診，同機組員篩檢皆為陰性。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（6日）新增一名華航女機師染疫，曾接種過2劑莫德納，最近2趟派飛國家，分別為美國安哥拉治與新加坡，目前仍在釐清感染源，而2名小孩就讀的北市大安區、文山區的國小，也已預防性停課。對此衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，從ct值來看，「當然是10月3日飛新加坡時被感染！」另外，短期派飛還是可能感染，但「風險是由全民承擔」。

沈政男今（6日）在臉書發文表示，華航女機師是10月3日飛新加坡時被感染，因為ct值從33升到了22，代表抓到了正在複製，但還沒產生症狀的案例，也就是還在潛伏期當中，而n抗體陰性也吻合這一點，「不相信的話，你看過兩天的ct值，將會繼續下降，而且可能產生症狀。因此可以推斷，她的兩個小孩並未被感染，大家不用太緊張。」

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▲華航機組人員。（示意圖／記者李毓康攝）

沈政男分析機組員的檢疫流程，如果完整接種過疫苗，目前是5+9，但自主管理期間可以派飛短程，回來後也是只要自主管理，然而，由華航女機師的案例就可得知，短期派飛還是可能感染，「指揮中心認為這樣的檢疫措施已經足夠了，那就這樣吧。防疫是一種風險管理，只是，風險是由全民承擔。」

至於突破性感染，沈政男透露，即使打過2劑mRNA疫苗，如果曝露在高風險環境裡，還是有4成機會感染，「重點來了，美國麻州每週公布突破性感染，而死亡率都是1.2%左右。這樣的死亡率夠不夠低？其實跟沒打疫苗的數字差不了多少，這是因為突破性感染死亡大多是老年人。」

▲美國麻州每週公布突破性感染，而死亡率都是1.2%左右。（示意圖／路透）

沈政男揭露各國病例指出，新加坡新增繼續攀高，超過了3千，往上萬邁進；中國大陸昨天本土零確診，今天又跑出了2例；不過日本新增卻降到了數百，「其實就是因為緊急事態啊。現在又放鬆了，勢必會再上升」，他直言，當然疫苗越打越多，會有幫助，但主要乃因警戒手段。

沈政男提到，台中知名酒店改做KTV，八大行業也有人要求政府繼續放寬限制，「但如果開放，就等於降到一級了。到八大行業消費，前提是疫情已讓人安心，否則誰要花大錢去如坐針氈啊？」

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