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日議員全中文121字力挺陳柏惟感動台網友　本人親回一句話

日議員反刪Q，全中文121字應援。（圖／翻攝自上畠寬弘推特）

▲上畠寬弘全中文121字應援陳柏惟。（圖／翻攝自上畠寬弘推特）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，日本神戶市議員上畠寬弘透過推特PO文，以全中文的方式表態力挺陳柏惟，「我反對立法委員陳柏惟（台中市第2區）的罷免活動」，還意外獲得本人回應，「3Q！」

陳柏惟面臨罷免危機，後來又因為肇逃案件等過往被挖出，引起民眾正反意見討論。他10日曾表示，本週起將在選區徒步行走，要走100個小時，邀請鄉親跟他一起走完民主的最後一哩路。

▲▼立委陳柏惟聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟近日勤跑地方，希望獲得鄉親支持。（圖／記者屠惠剛攝）

日本神戶市議員上畠寬弘同樣在10日透過推特PO文，第一句話就是「我反對立法委員陳柏惟（台中市第2區）的罷免活動」，甚至直指這就是國民黨的惡質策略，是破壞台灣自由、民主主義的行為，「我是堅決反對（罷免），我是堅定支持陳柏惟委員，希望不要被假新聞蒙蔽上當！」

上畠寬弘的PO文總計121字，全以中文呈現，讓不少台灣網友相當感動，紛紛留言表示，「謝謝議員的關心，3Q加油」、「很溫暖的應援，感謝」、「高雄人謝謝您的支持」、「感謝議員，台日友好」。陳柏惟本人也在文章底下回應一句，「3Q！」

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