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颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

記者黃翊婷／綜合報導

圓規颱風逼近台灣，各地11日幾乎都是下雨天，甚至發生多起路樹傾倒事件。一名外送員在臉書PO文感嘆，風大雨大的天氣，訂單量大，外送員卻比平常少一半，還要被客人瘋狂催促「我家離店家才幾百公尺要多久」、「我快餓死了」，讓他超級無奈，「手上3張單以上，配送順序真的不是我們能決定的，而且真的騎不快，過大樓路口側風很可怕你知道嗎？」

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,機車族,通勤,機車騎士,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO吐露下雨天外送的困難，希望大家互相體諒。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨公社》的文章中提到，風大雨大夾單量也大，下雨天懶得出門的人多了一倍，外送員卻少了一半，系統無限量夾單，偏偏10個客人中有7個會瘋狂催促，「不是取餐了嗎」、「我家離店家才幾百公尺要多久」、「我快餓死了」等等，讓他超級無奈。

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「郎客（客人）啊，我也很無奈啊。」原PO強調，外送員是以趟計價，大多都會盡量保持快速效率，絕對不會故意拖延客人的時間，但是風大雨大的，手上又有3張單以上，「配送順序真的不是我們能決定的，而且真的騎不快，過大樓路口側風很可怕你知道嗎？」

原PO說，送餐過程中外面下雨穿雨衣，但雨衣內也流汗流到像在下小雨，爬樓梯時還會黏在身上，造成行動不便，實在沒有辦法爬很快，不過，既然他們選擇出門上班，量再大還是會送，所以希望大家互相體諒一下，不要餓到發脾氣還給負評，這樣會影響到外送員的薪水。

其他網友看完原PO的分享，紛紛留言為他加油打氣，「辛苦了，注意安全」、「知道雨天外送員很辛苦，冒著風雨騎車，我都會給小費，雖然不多，但是一點小小心意，覺得你們辛苦了」、「下雨天不得已要叫外送我都會怕怕的，會特別傳訊息請外送員小心一點，跟他說餐點不急注意安全就好，願大家都能保有同理心」。

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