▲這場地震震央位在阿拉斯加州城市奇格尼克(Chignik)東方約114公里處。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

美國阿拉斯加州外海稍早發生規模6.5地震,深度為46.3公里。現已知這起地震並未引發海嘯,但有明顯震感,搖晃持間至少持續15秒。

依據美國地質調查局數據,這場地震震央位在阿拉斯加州城市奇格尼克(Chignik)東方約114公里處。另據歐洲地中海地震中心測得數據,起初規模為6.5,接著上修至7.0,隨後調整為6.8。

JUST IN: A 6.5-magnitude earthquake has occurred off of Alaska's Aleutian Islands. No tsunami threat expected. pic.twitter.com/OEyzGj3EYX