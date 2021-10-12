8層樓高空彈跳「繩索掉了」！她墜地慘死又撞牆　跳前告白變訣別

記者柯沛辰／綜合報導

哈薩克33歲葉夫根尼婭（Yevgenia Leontyeva）是3個孩子的母親，也喜歡高空彈跳，不料她11日在一家飯店頂樓參加高空彈跳時，疑因工作人員未將繩索固定好，導致她從24公尺、約8層樓高的樓頂跳下後，立刻猛烈撞擊地面和牆壁，當場斃命。

綜合外媒報導，事故地點位在加拉干達（Қарағанды）一家飯店頂樓，當時葉夫根尼婭參加業者舉辦的活動，但因為早就不是第一次體驗高空彈跳，所以待工作人員綁好安全繩，她幾乎沒什麼遲疑，下秒就從樓頂一躍而下，不料安全繩根本沒固定好，跟著她一同掉落。

同行女性友人當場叫出聲來，但葉夫根尼婭來不及反應，先是墜落並重擊地面，又被尚未完全脫落的繩索一路拖行約，直到撞上建物牆壁才停止。現場圍觀民眾目擊驚悚一幕，不禁放聲尖叫，隨後趕緊報案。事後，葉夫根尼婭被送醫急救，無奈她頭部傷勢太過嚴重，最後仍回天乏術。

影片中可以聽到，葉夫根尼婭跳下前，鏡頭外曾有一名男子向她喊話「我愛你」，沒想到這句話竟成2人最後訣別。據悉，葉夫根尼婭留下的3個孩子都未滿14歲。目前當地警方已展開刑事調查，業者可能涉犯過失致死罪嫌，被追究相關責任。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。