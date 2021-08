記者葉國吏/綜合報導

阿富汗首都喀布爾(Kabul)機場外昨天發生兩起奪命炸彈攻擊,激進組織伊斯蘭國(IS)宣稱犯案。這次自殺炸彈攻擊造成至少72人死亡、143人受傷,還有民眾拍下爆炸當下的狀況。

▲喀布爾機場外爆炸。(圖/翻攝推特/@JunaidAliVirk6)

喀布爾機場外今天傳出2起爆炸事件,美國國防部發言人柯比(John Kirby)稍早透過推特表示,發生爆炸的兩處地點分別位於機場的艾比門(Abbey Gate)以及鄰近的大亨飯店(Baron Hotel)附近。

一名不具名阿富汗官員,這次攻擊另造成至少60名阿富汗人死亡、143人受傷。伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社(Amaq News Agency)在其Telegram頻道坦承犯案。

有民眾拍下爆炸當時的影片,影片中可以看到事故現場冒著火光,2秒後突然發生大爆炸,「蕈狀火球」直接衝上天際,爆炸聲響之大,拍攝民眾也被嚇到。

Twin bomb blasts near #Kabulairport.

Prayers for people of #Afghanistan.