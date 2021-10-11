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圓規暴風半徑變大了！今晚至明清晨影響最劇　解除海警時間曝光

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局今晚8點40分在直播記者會表示，輕颱圓規目前位在鵝鑾鼻南南東方約340公里海面，以每小時26公里速度向西進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，同時颱風強度有稍增強、暴風圈擴大等趨勢，外圍雲系今晚（11日）至明天（12日）清晨持續影響台灣東部至北部地區。

▲▼氣象局11日2040記者會。（圖／中央氣象局）

▲中央氣象局預報員謝佩芸。（圖／中央氣象局）

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中央氣象局預報員謝佩芸表示，輕颱圓規在過去幾個小時「強度有略為增強」，暴風半徑也擴大到250公里，並且持續向西移動，所以持續針對巴士海峽北部發布海上颱風警報，今晚至明日上午是颱風最接近台灣的時候，屆時風雨影響也是最為明顯。

謝佩芸指出，今天晚上主要的降雨區域，主要以整個東半部地區為主，包含北中南鄰近東半部的山區，其次為新竹以北及高屏、馬祖地區，整體雨勢以今晚至明天清晨最為明顯，宜蘭花蓮可能出現超大豪雨，北部山區及台東也會有局部大豪雨，在山區活動的民眾務必注意。

謝佩芸最後說，明天入夜後，除了東半部會有較明顯的降雨外，整體的雨勢會逐漸緩和，儘管圓規颱風13至14日逐漸遠離台灣，在附近風場仍是偏東風或東南風，將持續為東半部帶來降雨。若圓規颱風路徑、暴風半徑沒有太大變化，有望在明天清晨至上午解除海上颱風警報。

▲▼氣象局11日海上颱風警報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局11日晚間8時30分持續發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

根據氣象局最新資訊，輕颱圓規11日晚間8時位在鵝鑾鼻南南東方約340公里海面，以每小時26公里速度向西進行，近中心最大風速每秒28公尺（相當於10級風）、瞬間最大陣風每秒35公尺（相當於12級風），暴風半徑為七級風暴風半徑250公里。

氣象局指出，今日11日上午0時至明日24時主要降雨在北部與宜花東，宜蘭平地單日累積雨量預估300至500毫米，山區450至700毫米；花蓮平地達300至500毫，山區則為500至800毫米；北部新北及桃竹苗地區平地預估為150至300毫米，山區則在300至500毫米間。

▲▼氣象局11日晚間8點定量降雨預報。（圖／中央氣象局）

▲謝佩芸表示，今晚至明天清晨，降雨大多在東半部、北部地區及中南部山區。（圖／中央氣象局）

氣象局11日晚間7時35分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等12個縣市發布大雨至超大豪雨特報，提醒民眾在山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

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