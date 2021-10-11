傳美密訓台軍一年　國台辦：打錯算盤難逃失敗下場

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美媒《華爾街日報》、美國《華爾街日報》、英國《經濟學人》報導稱，美國特種作戰部隊已在台秘訓一年時間，引起台海高度關注。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）回應，民進黨勾結外部勢力是打錯算盤，逃不過失敗的下場。

馬曉光表示，我們堅決反對台美之間進行任何形式的軍事聯繫。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題。正告民進黨當局，妄圖勾連外部勢力謀「獨」，「以武拒統」，是打錯算盤，逃脫不了失敗的下場

根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）援引未具名官員說法報導，起自川普時代，美軍特種部隊及支援部隊20多名成員已秘密在台、採輪調模式訓練中華民國國軍至少一年。

五角大廈發言人拒絕評論此項部署，但指出，美國「對台灣的支持和防衛關係與中國當前的威脅保持一致」；而中國外交部則回應警告，「會採取一切必要的措施保護其主權和領土完整」。

日前，大陸知名軍事專家王飛雲接受《東森新媒體ETtoday》訪問則表示，「美軍在台協訓，解放軍方面一直都有掌握。」另外，駐台的20多名美軍人員連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元，除非有成「建制」的百人部隊幫助台灣訓練，才會對中美關係帶來巨大衝擊。