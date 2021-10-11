學者曝「空警500距東沙僅不到40浬」　揭中共海上威脅有2方向

▲共機空警500。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

空軍在4日發布共軍動態，多達52架共機侵擾台灣西南空域，這是國防部2020年揭露共軍動態以來，數量最多的一次。對此，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所助理研究員黃宗鼎以「東沙乃守望西南防空識別區之重鎮」為題，揭露共軍空警500距離東沙已不到40海浬。

黃宗鼎表示，中共對東沙的海上威脅，可分潛在和主要兩方面，在潛在方面，是東沙西南方約200多公里處，即珠江口盆地外緣靠近尖峰北盆地海域之活動。包括可搭載解放軍ZTZ-99主力戰車，能對多種灘頭地形實施登陸的「野馬氣墊登陸艇」，以及可打擊120公里內海上目標的054飛彈驅逐艦。

在主要方面，黃宗鼎指出，是東沙以北、以東方向，分別與我西南防空識別區左側及下側邊線交疊之海空域，此海空域既是近期共機騷擾的標的，亦是目前演習時的機艦活動區塊，一旦實施禁航或封鎖可直接威脅台灣對東沙的運補。

黃宗鼎指出，編隊預警和指揮控制平台的空警500，通常最近東沙，表示我東沙戰力並未給予空警500帶來威脅；惟與空警500隨行的殲16、蘇30或轟6，由於攻擊力大且編隊數量不斷增加，對於東沙抑或是任何在未來對東沙逕行補給或援救的我海空軍力，反倒都是嚴重威脅。

在東沙防衛動態平衡上，黃宗鼎表示，兩岸軍力持續擴大、東沙難守而中共擅長「圍點打援」之背景下，在戰術上標榜「離島規復作戰」的風險性，一旦馳援東沙，則行水路救援的陸戰隊，將可能受到鷹擊系列艦對艦、空對艦、潛對艦或岸對艦飛彈之攻擊。

他進一步指出，載運空降特戰隊員行空中快速反應的C-130，則可能遭遇地對空或空對空之飛彈攻擊，即令救援部隊登陸成功，甚或規復東沙，也有可能再遭到自汕頭或其他大陸沿海陸基飛彈或轟炸機的攻擊。

黃宗鼎說，東沙安全環境複雜，如何在包含「守望西南防空識別區」、「防制抽砂濫捕等經濟掠奪」及「發展科研環保」的政策槓桿上尋求動態平衡，無異是門大學問。