嚴防圓規颱風豪大雨！若停班停課「疫苗停打」　莊人祥：補打另公告

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

圓規來勢洶洶，北部與東半部地區雨彈轟炸，民眾恐難以出門接種疫苗。指揮中心表示，若是放颱風假，接種站停開，相關補接種計畫會再另外規劃公告。

圓規颱風來襲，造成北部、東半部地區局部大雨或豪雨，民眾恐怕難以前往各接種站接種新冠疫苗。

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指揮中心發言人莊人祥表示，各地方政府會根據雨勢，評估接種站是否停開，因應颱風天，先前都有相關經驗，若是哪個縣市有停班停課，接種站就會暫停開放，補接種計畫會再跟民眾說明。

