有裝有保庇　住警器發揮效果成功阻災

▲台南市歸仁區中正北路三段一處一樓平房傳出火警，鄰居因見濃煙及聽到警報聲，立即告知屋主，警消獲報後立即派遣人車前往搶救避免釀災，住警器及時阻止了一場可能的災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市歸仁區中正北路三段一處平房，鄰居因見濃煙及聽到警報聲，立即告知屋主，警消獲報後立即派遣人車前往搶救避免釀災，經查住戶正準備午餐，一時不察，但因有裝設住警器，幸而及早偵測到濃煙後發出警報，隔壁鄰居聽到警響後立即撥打119通報並通知屋主，關閉爐火解除狀況，及時阻止一場可能的災情。

住警器裝置於在家中天花板或是牆面時，以居室中心為主，裝置應距離牆面或樑60公分以上、距離天花板或樓板60公分以內、距離冷氣或窗的出風口1.5公尺以上；若是在牆面裝置時應距離天花板15公分以上、50公分以下。



保西消防分隊副中隊長吳博弘表示，持續提醒民眾安裝住宅用火災警報器除了可以提早發現火災，並能夠即時應變需立即逃生或是選擇關門避難，以保障人民生命及財產安全。



消防局長李明峯表示，為了深化民眾的相關安全常識要求本局各單位運用新聞媒體、臉書社群、粉絲頁等多元化的管道來加強宣導，國慶連假期間家人團聚的時間相對增加，居家的用火、用電安全更應該重視，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。