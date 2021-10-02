沒充電離奇自燃？2手機疊放+3行動電源直立　消防老司機神解謎

▲▼2支手機堆放，加上3個行動電源直立，竟然在沒充電下離奇自燃。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區一處民宅下午2點多冒出濃煙，屋內沒人，鄰居見狀趕緊打119，並且通知屋主，屋主返家發現，桌上2支手機和3支行動電源全燒毀，由於桌上還有紙張，更加助燃，屋主自行拿水撲滅，但不解的是，手機和行動電源當時都不是充電中，為何會自燃？

消防局下午2點半獲報豐原區豐原大道三段一間民宅冒出濃煙，派遣潭子分隊、第一大隊、豐南分隊和豐原分隊等隊員出發，所幸消防員一到場，屋主就已自行撲滅。

據了解，屋主將2支關機狀態的手機堆疊著，3個行動電源豎立，也沒有在充電，不料卻意外起火，加上桌上放在紙張，更加助燃，手機和行動電源全燒得焦黑難辨。

消防人員表示，以往發生的手機或行動電源大多是充電中，這起火警確實相當罕見，研判有可能是行動電源裡面的電路板壞掉，不正常放電，或是有摔到，裡面基板滲出內容物造成短路引起。

消防局呼籲民眾多多裝設住宅用火災警報器（住警器），台中市自去年至今，已有33件住宅火災因安裝住警器，在火災初期偵測到煙與熱，發出高分貝警示聲響，成功守護33個家庭，避免憾事發生，此外，住警器可增加火場逃生時間，降低人命傷亡及損失，更可全年無休、24小時不間斷偵知示警火災。