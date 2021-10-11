快訊／台中74快速道2車追撞　賓士乘客命危、貨車駕駛斷2指

▲賓士駕駛輕傷、乘客顱內出血有生命危險。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區台74線34公里處11日發生一起車禍，一輛賓士沿外車道行駛，變換車道時不慎追撞前方一輛小貨車，疑車速頗快，小貨車當場側翻於路面，賓士則前保桿幾乎掉落。車禍造成貨車駕駛左手中指、食指斷裂，骨頭外露，於醫院搶救中；賓士車駕駛輕傷，但乘客顱內出血、有生命危險，目前正在手術中。詳細車禍情形還須警方進一步調查釐清。

消防局表示，今日上午7時35分獲報，大里區台74線34K南向往霧峰方向發生車禍，派遣十九甲、東英、中山分隊出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員13名，由十九甲分隊小隊長陳世樺帶隊前往搶救。現場載送2名男性患者送亞大附醫救治，其中1人頭部外傷、意識不清，另一人左手及食指斷指，意識清楚。

▲小貨車側翻路面，駕駛左手食指、中指斷裂。（圖／民眾提供）

警方表示，賓士駕駛謝男（31歲）載著邱姓乘客（21歲）沿74快速道路外側東往西方向行駛，遇小貨車駕駛洪男（73歲）同向同車道方向，賓士變換車道時碰撞貨車左後車尾發生交通事故，雙方駕駛均無酒駕情形。

亞大醫院表示，賓士駕駛謝男輕傷、邱男腦出血有生命危險，正在手術中；貨車駕駛洪男左手二、三指斷裂，傷口處糜爛骨頭外露，將盡力搶救保全功能。