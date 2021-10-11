搶救海蝕洞16人遇漲潮、斷崖　一度要出動海軍陸戰隊兩棲突擊車

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨（10日）晚間11時許傳出16名遊客受困，海巡署接獲通報後，立即派員到場搶救，惟礙於天候、地形等因素，約49名搜救人員整夜嘗試海、陸、空三種方式後，今上午才順利協助16人脫困。對此，宜蘭消防局也表示，一度考慮動用海軍陸戰隊的AAV7兩棲登陸突擊車來救人，但因潮水浪大而無法執行。

消防局10日晚間11時許接獲報案指稱，16名民眾受困於神秘沙灘海蝕洞，遂與海巡署派員到場救援，不料，搜救人員先是遇到漲潮無法接近受困者，接著打算從海蝕洞上方下切，卻遇到100公尺斷崖，海陸2條救援路線接續受阻，任務一度宣告暫停，因此最後改由空勤直升機，分為2架次將受困者一一救出，才結束整場驚魂記。

▲16人困在神秘沙灘海蝕洞。（圖／記者游芳男翻攝）

▲最後由空勤直升機救出16人。（圖／記者游芳男翻攝）

面對這起事件救援過程受阻，宜蘭消防局表示，當時一度考慮動用軍方的AAV7兩棲登陸突擊車來救人，但因潮水浪大而無法執行。

▲AAV7兩棲突擊車 。（圖／翻攝中華民國海軍全球資訊網）

根據中華民國海軍全球資訊網指出，海軍陸戰隊於民國72年即計畫換裝AAV7兩棲突擊車，經過近20年的努力，直到民國90年，美國才同意供售我國現役的AAV7A1 RAM／RS兩棲突擊車。其後，民國92年經立法院國防委員會通過採購案，並於民國93年與美國正式簽約；民國94年起，AAV7兩棲突擊車陸續運抵台灣，民國95年3月28日於高雄左營正式成軍。

目前我國一共採購54輛AAV7A1 RAM／RS兩棲突擊車，其中AAVP7A1人員運輸車48輛、AAVC7A1指揮車4輛，以及AAVR7A1救濟車2輛，分別編制於陸戰66旅的兩個中隊。

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