16人受困神秘沙灘海蝕洞！73萬搜救費全民買單

記者游芳男、林昱萱／宜蘭報導

宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞10日晚間發生16名遊客受困，經過一夜救援後，目前16位民眾由空勤直升機，以吊掛方式救出，目前已經全數脫困，而其中一名孕婦、一名孩童則因為身體不適，已經於稍早送醫。此外，由於颱風未宣布警戒範圍，因此並無罰則，相關搜救費用將由全民買單。

▲出動直升機救援。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

消防局10日晚間接獲報案指稱，有民眾受困神秘沙灘海蝕洞，與海巡署分別派遣船艇、車輛前往救援，但因為海線漲潮救援路線受阻，而山線又有100米斷崖，因此改請空勤直升機救援，而直升機分為2架次分別將受困者救出，目前人員都已經全數獲救。

據悉，當時出動直升機兩架次前往救援，出勤時間各為2小時，包含工時費、航材、燃料費等，飛行成本為每小時17萬1149元，總飛行成本為68萬4596元，而外加上消防局22人次搜救，以每人約2千薪資費用計算，約為4萬4千元，搜救費用合計至少72萬8596元。

此外，一開始傳出16人是要到海蝕洞露營，但獲救的受困者表示，事實並非如此，他們於昨日沿著南方澳開到海蝕洞附近，而之後下午要離開時，又遇到一輛賓士車受困沙灘，卡在礁石動彈不得，基於安全考量，才會將人車又退回海蝕洞。