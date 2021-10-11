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社會 社會焦點 保障人權

救援慘遇100m斷崖、漲潮！「海陸空49人」衝宜蘭海蝕洞救出16人

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨（10日）晚間11時許傳出16名遊客受困，海巡署接獲通報後，立即派員到場搶救，然而，礙於天候、地形等因素，歷經一夜，約49名搜救人員嘗試海、陸、空三種方式後，才順利協助16人脫困，其中一名孕婦及一名孩童目前已送醫救治。對此，救援經過也隨之曝光！

▲▼快訊／長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」。（圖／讀者提供）

▲16人困在「神秘沙灘海蝕洞」。（圖／讀者提供）

消防局10日晚間11時14分許接獲通報，一行16名民眾因風浪大，阻斷通行受困於海蝕洞，目前人員皆平安，立即派遣第二大隊、南澳、觀音分隊人車前往救援。然而，晚間11時43分，消防人員出動8人、消防車輛5輛以及海巡1艇8人、岸巡1車2人等人車到場後，卻發現無法前進接觸受困者地點，雙方趕緊討論另外的救援方式，而經聯繫報案人，得知16名民眾內，大人11人（6男5女）其中1名是孕婦，另有5名孩童。

▲▼獲救畫面曝光！。（圖／記者游芳男翻攝）

▲獲救畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

到了今（11日）凌晨0時27分，現場大隊官表示，因漲潮無法接近受困者地點，海線救援無法執行，故先行返隊攜帶山域及救生裝備，準備由海蝕洞上方下切進行救援。0時57分，5名消防人員及9名義消攜帶各式繩索山域及救生裝備，於台九丁線海蝕洞上方，下切進行救援。3時4分，現場因使用多條百米繩索下切作業需加派人員協助，消防局立即加派7名搜救人員前往現場。

豈料，到了3時41分，搜救人員下切過程中，於海蝕洞上方遇到約100公尺斷崖，有嘗試在附近繞路，依舊無法順利下切，考量安全無法再持續下切挺進，搜救任務便暫停。直至4時52分，海巡署向消防署申請出動空勤直升機（正、副駕駛、機工長、特搜2人員，總計5名人員）救援，直升機遂於5時50分於花蓮機場起飛前往救援。

上午6時6分，直升機第一架次抵達現場進行救援作業，將11人（6名大人、5名小孩）吊掛至南澳運動場，7時1分，直升機第二架次抵達現場，再吊掛剩餘5名遊客，16人全數順利脫困，已知有2名傷者，分別是一名孕婦及一名小孩，後續由救護車送往羅東聖母醫院。

▲▼獲救畫面曝光！。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼獲救畫面曝光！。（圖／記者游芳男翻攝）

有孕婦小孩！南澳16人夜困神秘沙灘海蝕洞　直升機救出11人。（圖／記者游芳男翻攝）

有孕婦小孩！南澳16人夜困神秘沙灘海蝕洞　直升機救出11人。（圖／記者游芳男翻攝）

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