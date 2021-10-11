「低頭滑手機」最NG！北捷143件跌倒受傷　44％旅客「分心沒踩穩」

▲台北捷運公司統計，1月至8月共有143件旅客跌倒受傷事件，且有44%是因未專注而造成，呼籲旅客行走時勿看手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，北捷運量逐漸回升，9月平常日每日平均運量已達150萬人次。旅客進出車站頻繁，北捷表示，旅客常於月台大廳行走時，拿著手機、緊盯螢幕，一不小心就可能與其他旅靠碰撞，或是下樓梯踩空踏階，導致跌倒受傷，統計今年1月至8月旅客受傷數據，共有143件是跌倒，其中有44％是因未專注而導致受傷。

台北捷運公司11日表示，經觀察旅客行為，多會看到旅客目不轉睛盯著手上的智慧型手機邊看邊走，這樣不專心走路的行為，很容易造成自己或其他旅客跌傷或撞傷。經統計2021年1至8月旅客受傷數據，捷運系統內跌傷共計143件，其中因未專注（分心、未留意環境、行走時未踩穩等）所導致受傷共計73件，約占44%；受他人影響而受傷的也有25件，約占15%。

北捷表示，行走時看手機是最影響自身安全的NG行為，呼籲旅客行走時勿看手機，請在安全定點，再拿起手機安心查詢資訊或享受玩遊戲、觀賞影音檔案的樂趣。

北捷提醒，即日起已陸續在車站、車廂張貼柴語錄「行走不專心失足受傷風險高」海報，以鮮明活潑的漫畫圖案，提醒旅客上下樓梯及行進間不要看手機，並利用閘門電視、月台電視、旅客資訊顯示系統、車站廣播等多管道強力宣導，呼籲旅客行走時不要看手機，以保障自身及他人安全。