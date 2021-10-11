快訊／圓規變胖增強！豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

記者陳俊宏／台北報導

圓規變胖增強，豪大雨特報擴大！氣象專家吳德榮提醒，今天（11日）下午至周二圓規颱風距台最近，東半部、北部山區雨勢最大，應防「致災性降雨」帶來的坍方、落石、土石流，低漥地區慎防淹水。中央氣象局上午10時許，對10縣市發布豪大雨特報。

►豪雨特報：新北市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣

►大雨特報：台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣、台東縣

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▲雷達回波圖顯示，圓規水氣持續移入。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，圓規中心結構仍在組織中，其外圍環流即為原季風低壓環流，故範圍很大；氣象局路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖顯示，圓規未來受太平洋高壓導引，以穿過巴士海峽、進入南海的機率最高。

▼今晨0時至10時累積雨量圖。（圖／氣象局）







吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今上午圓規外圍環流影響，迎風面北部、東半部雨勢繼續增強，背風面中南部仍為多雲時晴；今下午起至周二圓規距台最近，東半部、北部山區雨勢最大，應防致災性降雨帶來的坍方、落石、土石流，低漥地區慎防淹水，中南部轉有局部陣雨、山區有較大雨勢，亦應注意，沿海地區應防強風。



吳德榮說，周三、周四颱風逐漸遠離，但天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨；周五天氣好轉，但北部及東半部有局部短暫雨的機率；周六起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫逐日下降，天氣明顯轉涼，北台秋意濃，應注意衣著調整，北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定。

▲▼氣象局觀測，圓規颱風今上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約520公里海面上。（圖／氣象局）

氣象局對10縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市、台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、桃園地區及新竹、南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。

氣象局指出，根據最新資料顯示，圓規颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈亦有稍擴大的趨勢。氣象局觀測，圓規上午8時近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級風暴風半徑200公里。

氣象局預報員謝佩芸表示，圓規颱風外圍環流逐漸影響北部、東半部地區，今、周二影響台灣最明顯，今下半天開始，隨風場逐漸轉為偏東風，至晚間迎風面降雨會來越來越明顯；今下半天起，屏東、恆春半島有機會出現大雨至豪雨等級雨勢，宜蘭、花蓮、北部山區局部則有機會出現豪雨等級以上降雨。

▼圓規變胖增強中。（圖／氣象局）