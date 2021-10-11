第11輪BNT、AZ疫苗「今10時開放預約」　預約資格接種時間一次看

▲第11輪疫苗今開放預約。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍、張靖榕／綜合報導

第11輪疫苗提供BNT第一劑與AZ第二劑施打，將於今天（11日）上午10點開放預約。登記選擇BNT疫苗的民眾，只要在10月6日中午12點以前登記，為12歲至22歲、18歲以上第9類對象，或是45歲以上民眾，都可在今天10點至13日中午12點為止，上「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約，共117萬人符合預約資格；AZ第二劑對象也擴大，如果在7/22前打過第一劑的18歲以上民眾全部都可以在這一輪打疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心表示，第11期可預約BNT疫苗第一劑和AZ疫苗第二劑，依不同廠牌疫苗預約分流，並於預約分流日前一日14時起發送簡訊，籲請民眾依時程進行預約，並準時前往接種，對象及期程說明如下：

一、BNT疫苗第一劑

(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：

1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。

2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

(二)預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。

(三)接種期間：10月15日至10月21日。

二、AZ疫苗第二劑

(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。

1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。

2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。

(二)預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。

(三)接種期間：10月15日至10月21日。

本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。