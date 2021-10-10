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Toyz真的剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

▲▼Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲谷阿莫透露，Toyz目前已剃光頭。（圖／翻攝Toyz YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

電競《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆大麻菸彈遭收押禁見。對此，Toyz頻道的企劃頻周周、哲哲（經紀人）與Youtuber谷阿莫10日上傳最新影片，透露Toyz目前已剃光頭，且有送泡麵等乾糧給他吃。

谷阿莫10日在Toyz的youtube頻道登場，表示周周之前幫忙保釋涉嫌幫忙Toyz販賣大麻煙彈的楊男，目的是想問出一些Toyz在看守所中的情報，沒想到楊男一被保釋，就被軍官抓回軍營，讓他白白幫忙繳納保釋金。

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▲▼Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲谷阿莫等人購買泡麵等食物給在看守所的Toyz。（圖／翻攝Toyz YouTube）

谷阿莫透露，由於Toyz在台灣沒有親屬，受到疫情影響朋友無法會面，這段時間他跟周周派了兩名律師去瞭解，但許多事情目前還無法公開說明，唯一可以講的就是「Toyz已經剃光頭了」；另外，他們也有購買一些日常用品、泡麵、咖啡及零食飲料給Toyz，等到10月後可探視，或許真的可以拍「監獄公道伯」。

面對網友認為周周拍攝的澄清影片語帶切割意味，周周表示，朋友就是朋友，沒有什麼好切割的，身為Toyz的朋友，只能看著他進去受罰，接受法律的制裁，但頻道還是會繼續經營下去。

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