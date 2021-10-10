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婚禮前被甩　他秒燒10萬聘金「1個人去海島度蜜月」

@ferd.mansor Here's Your Perfect - Jamie Miller

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞男子菲爾道斯（Ferd Mansor）在婚禮前一個月遭未婚妻拋棄，於是他決定燒掉聘金，獨自踏上一場「沒有妻子」的單人蜜月旅行。

據當地媒體報導，在菲爾道斯的婚禮前一個月，他的未婚妻突然以「你愛我的方式不是我要的」為由，要求將婚約解除。悲痛欲絕的菲爾道斯挽回不果，只好接受被甩的下場。

▲▼馬來西亞男子菲爾道斯。（圖／翻攝自TikTok／@ferd.mansor）

▲菲爾道斯被未婚妻解除婚約後，獨自踏上了「沒有妻子的蜜月旅行」。（圖／翻攝自TikTok／@ferd.mansor）

於是，他將原本要送給妻子的聘金支票燒掉，讓馬幣1.5萬令吉（約新台幣10萬元）化為灰燼，並獨自飛到海島浮羅交怡（又稱蘭卡威，Langkawi），將計劃好的蜜月旅行轉換成療傷之旅，來一場「單人蜜月旅行」。

菲爾道斯將他的單人旅行全過程拍攝成影片，並上傳到TikTok。他在影片中表示，「這本來是我計劃要送給妳的驚喜，但現在我只希望妳能找到更好的人。」

影片曝光後，瞬間吸引了100萬人前來觀看，超過5000人為他加油打氣。不少網友紛紛表示十分心疼菲爾道斯的遭遇，也希望他堅強面對分手的傷痛，「希望你能盡快遇見對的人」、「你又帥又有錢，到底還少了什麼？」

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關鍵字：

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