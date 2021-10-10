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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／郭婞淳、李智凱領軍「英雄大遊行」　線上擠爆20萬人觀看

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文總10日在國慶大典後，緊接舉辦「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」。由郭婞淳、李智凱、湯智鈞及鄧宇成等東奧及帕運奪牌選手，與軍警消巡及各部會英雄上街與民眾相見，萬人齊聚遊行約2公里沿線，各線上直播平台瀏覽人次更高達20萬。

文化總會在國慶典禮後，在中午左右，在中華路、館前路、忠孝西路至中山南路展開台灣英雄大遊行，讓東京奧運、帕運與防疫救災英雄與國人光榮相見。

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供，下同）

文總特別準備近萬支小國旗和英雄旗，在遊行活動即將開始時就被熱情民眾索取完畢。文總表示，東奧、帕運奪牌選手郭婞淳、李智凱、湯智鈞、鄧宇成、羅嘉翎、陳玟卉、黃筱雯、文姿云及田曉雯，與代表團國手、教練及團隊，在遊行中搭乘吉普車登場，是賽事結束返國後，在國人引頸期盼下的首場見面會。

此外，這次英雄遊行也邀請防疫、救災、守衛國土貢獻良多的軍警消，以及內政部、交通部、水利署、法務部、關務署、環保署、科技部、農委會等部會加入英雄大遊行的行列。

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

至於軍警消及農委會出動的特殊車輛，包括憲兵快反連及警政署的重機車隊，霸氣出場時，讓許多粉絲爭先拿起前鏡頭與車隊自拍；農委會的曳引機和聯合收穫機等農用機具，更是睽違40多年後再登國慶展演。

在台灣英雄大遊行落幕後，文總表示，感謝所有參加遊行的英雄、車隊及後勤人員，頂著烈日長時間參加展演，但總算讓民眾得以一睹英雄的風采及車隊的英姿；也感謝台北市警察局、交通警察大隊及台北市環保局在本次遊行的協助。

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

▲▼文總舉辦英雄大遊行。（圖／文總提供）

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