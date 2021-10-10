台大狼師案大翻盤！女學生認了「性侵全假的」：我才是加害者

▲台大狼師案的女學生承認全是她在說謊。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

上月底一名台大女學生自爆遇到狼師，指控電機系某教授假借討論學業規劃，趁機把她騙上床，甚至還散播性病，引發社會震驚，沒想到風波剛平息又傳出大逆轉，這名女大生今天在Dcard發文吐露真相，「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」，事實上性侵一事全是她胡亂捏造。

當事女大生今天在Dcard坦承，該教授並無引誘性侵她，她之所以毀謗教授是要逼對方和自己繼續聯絡，「驗傷單是假的，報案三聯單是假的，李教授沒有對我施予強制性交，李教授沒有性病，李教授沒有偽造對話紀錄與證據。」

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▲女學生說出真相。（圖／翻攝自Dcard）



女大生提到，「我說詞反覆，是因為我情緒精神狀況不穩定，所以大家會懷疑我說的話很合理」，選擇出來道歉並沒有被任何人逼迫，也不期待教授願意接受，「對，沒錯，我的情緒反覆性很高，關於我的立場反覆抑或是言辭矛盾，那可能是我內心的小天使跟小惡魔在打架」，最後她也承認「我才是台大狼，李教授其實是受害者，而我，其實是假裝受害者的加害者。」

道歉信曝光後，這陣子關切此事的網友都相當憤怒，紛紛在底下指責，「當未來有真正的受害者出面時，又要先被拿此事件洗臉、質疑，造成更可怕的傷害」、「如果是真的，妳真的非常差勁」、「第五點跟第八點收回去吧，到底誰在乎妳覺得自己有多成熟願意認錯了，少在那邊不承認就不會被懲處，妳只是會死的更難看而已ㄏ」、「所以李教授還是婚外情了啊笑死，兩方都蠻爛的」、「害我整學期課表是空白的==」。