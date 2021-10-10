圓規「豪雨以上」雨勢明襲台灣三處　一圖秒懂各國路徑預測

▲圓規颱風各國路徑預測。（圖／翻攝自國家災害防救科技中心NCDR）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（10/10）上午8時資訊，輕度颱風圓規相對位置位於鵝鑾鼻東南東方1110公里海面上，以每小時25公里速度向西北西轉西前進，七級暴風半徑已達150公里，預計明日上午8時期相對位置將來到鵝鸞鼻東南方530公里海面上，外圍環流預計影響南部地區。

根據國家災害防救科技中心NCDR指出，我國中央氣象局、日本氣象廳、韓國氣象局、中國氣象局與香港天文台圓規颱風預測路徑大致趨同，皆預測圓規颱風將先朝西北西前進，至巴士海峽時持續向西移動，通過菲律賓呂宋島北端外海後，預計再向西登陸中國海南島南側，後續再登陸中南半島。其路徑相較昨日再往南修正。

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中央氣象局今天上午舉行線上記者會，預報員李孟軒談到，圓規颱風中心風速較弱，但外圍風速偏強；中心雲系偏少，但外圍雲系廣泛。氣象局預估於今天晚間20時，針對巴士海峽發布圓規颱風海上警報。

李孟軒說，明、後兩天圓規颱風影響最甚，受到東北影響，北部、東半部、恆春半島有大雨至豪雨發生，甚至不排除有局部豪雨等級以上雨勢，尤其明天適逢收假日，民眾務必留意交通狀況。預計週三起隨颱風遠離、雨勢趨緩，但北部和東半部迎風面仍有局部短暫陣雨發生。

由於圓規颱風外圍環流較廣，李孟軒也說，明、後兩天，台灣本島沿海與外島澎湖、馬祖有9至11級強陣風，明起沿海也有機會出現五米以上浪高，提醒海上作業船隻、沿海地區民眾務必留意。