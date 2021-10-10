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無敵海景！國慶連假　芳苑海空步道湧入上萬人　

▲海空步道上午湧入上萬人。（圖／記者唐詠絮攝）

▲海空步道人超多。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑濕地紅樹林海空步道，可以近距離觀察到萬歲大眼蟹、彈塗魚與海茄苳、水筆仔，還可在賞鳥亭看到小白鷺、黃頭鷺等鳥類，在雙十國慶連假，成為最夯的熱門打卡景點，離步道最近的普天宮前後停車場全被停滿，廟方預估今天更甚昨日，從上午8點起就有不少攜家帶眷的民眾，光是一上午至少有上萬人參觀。

▲海空步道上午湧入上萬人。（圖／記者唐詠絮攝）

《東森新媒體ETtoday》今天也實地走訪「海空步道」，滿滿全是人，一旁還有臨時小吃市集，往海空步道的區域都被占滿，廟前有空曠的停車場，但停車亂象一堆，找不到停車地方，就乾脆停在台61線高架橋下，不僅可以吹海風還可以聊天，非常愜意，但也有民眾氣得大罵，一堆垃圾亂丟，廟方為此還得出動志工前往處理。

▲海空步道上午湧入上萬人。（圖／記者唐詠絮攝）

這座全新的「紅樹林海空步道」就在芳苑溼地，芳苑溼地擁有全台最大、寬達6公里的濕地潮間帶，這條紅樹林海空步道全長為1028公尺，面積超過20餘公頃的紅樹林，更是芳苑鄉獨特的寶貴生態資源，旅客能夠在這裡漫步欣賞自然環境，沿著步道走還能抵達觀夕平台、賞鳥亭以及底棲環境觀察平台，全程步行時間約1個小時。

▲海空步道上午湧入上萬人。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，海空步道從9月底完工啟用至今，一個多月以來，從早到晚都湧入不少遊客，尤其到了傍晚，人也會愈來愈多，步道內沒有廁所、也沒有停車場，全部都得用到普天宮的資源，人力及衛生恐不勝負荷，普天宮也建議縣府在台61線高架橋下設停車區、更期盼縣府成立管理單位協助。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲普天宮前停車場。（圖／記者唐詠絮攝）

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芳苑海空步道普天宮台61線

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