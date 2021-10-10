快訊／蔡英文揭未來3任務　「意識形態爭執無助國家發展」

▲總統蔡英文今天發表國慶演說 。（圖／記者李毓康攝)

記者呂晏慈／台北報導

國慶典禮今（10日）登場，總統蔡英文在國慶致詞演說談及對陸「4個堅持」，另對於未來幾年任期內的任務，特別提出修憲、轉型正義、能源政策等重要工程，並直言過去對於公共議題討論常因政黨立場不同淪於內耗、原地打轉，或被無限上綱成意識形態的爭執，宣示將引進社會力，尋求解決這些議題的路徑。

蔡英文今天在國慶典禮拋出「4個堅持」，並指台灣經濟表現重回亞洲四小龍之首，已走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，「世界的大門已經為我們打開，我們要堅定走下去，讓台灣經濟在下一個30年，繼續發光發熱」；此外，政府也排除萬難，讓社會照顧擴大、外交有了突破、國防改革也正在進行中。

蔡英文說，很多人問他，接下來，還要為台灣做什麼？她的答案很簡單：要為國家未來發展，打下一個長治久安的基礎，讓中華民國台灣有足夠的實力，有穩定的社會，迎向下一個階段的變局和挑戰。

蔡英文指出，必須面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題，有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。

蔡英文特別表示，憲政體制的改革，就是一個必須面對的事，此次憲改會以中華民國憲法為基礎，以維護民主自由的憲政體制為前提，來進行修憲，「修憲的門檻非常高，我要呼籲朝野政黨，憲改議題攸關國家治理，無論是執政還是在野，都必須放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。」

蔡英文並指，轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗我們這一代人的智慧跟勇氣；另外，國家的能源政策該怎麼走，也是必須思考的問題，「我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。」

蔡英文直言，然而，過去這些公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

蔡英文宣示說，想要在未來幾年的任期中，引進社會力，共同來尋求解決這些議題的路徑，讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。

此外，曾經在SARS抗疫時發行公益單曲「手牽手」的原住民孩子合唱團，在蔡英文致詞前、國慶禮讚階段，透過16族原住民齊聲合唱，演唱各族群的古調和母語，為台灣祈福，他們也曾在今年防疫三級警戒期間，曾透過網路集結串流，推出「最感人版手牽手」。