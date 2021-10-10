蔡英文國慶演說狂提「台灣」48次　中華民國6次、中華民國台灣3次

記者蔡文鈴／台北報導

中華民國110國慶大典登場，總統蔡英文國慶演講以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，面對敏感的兩岸議題，她強調台灣不會冒進，但主權也不會退讓。講稿中一共提了48次「台灣」、6次「中華民國」、3次「中華民國台灣」。

蔡英文一開場就說「今天是中華民國110年的國慶日」，隨後提到「台灣」面臨五月疫情大爆發，感謝民間團體與政府攜手合作，也感謝國際友人致贈友情疫苗，向國際社會承諾，「台灣」一定會在國際社會中，做出貢獻，讓「善的循環」不斷地擴散出去。

面對國際情勢的變化，蔡英文說，此時此刻的「中華民國」，正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中。她重申，「台灣」願意為區域的和平發展，貢獻一己之力，期待兩岸關係和緩，不會冒進，但絕對不要認為「台灣」人民會在壓力下屈服。

蔡英文強調，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持「中華民國」與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持「中華民國台灣」的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

最後，蔡英文也提到2021年，東奧英雄亮眼的表現，「台灣」的好，「台灣」的自信，「台灣」的勇敢，一直在等著被世界肯定、被世界看見。

整篇講稿一共四千多字，一共提到48次「台灣」、6次「中華民國」、3次「中華民國台灣」，蔡英文最後表示，就讓我們帶著光榮和自信前進，做自己的主人，樂為世界人，讓台灣成為世界的台灣。祝福中華民國生日快樂，也祝福所有的國民身體健康，平安順利。

▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝）





