週二起240萬份國旅券連抽四週！　10／15領券怎麼用一次看

▲國旅券抽籤、領券時間。（圖／觀光局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部配合振興五倍券上路，加碼推出240萬份千元國旅券。只要於民眾符合領取振興五倍券資格者，均可於共通平台上登記參與國旅券抽抽獎。預計四週內將抽出共計240萬份國旅券，國慶連假後本週二（10/12）起將首抽60萬份，當日下午17時則可於國旅券平台查詢是否中籤，中籤者也會由簡訊同步通知。

交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元面額國旅券，限量120萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，10月12日起每周二上午抽籤，共抽4周、每次抽出30萬份，本週二起將會展開一波抽獎。

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國旅券抽籤時間分為4周，本週二開始將連抽四週，每週二抽出60萬份，抽獎時間為上午10時30分，並於開抽當週五開放領券：

第一周：10/12抽籤、10/15領券

第二周：10/19抽籤、10/22領券

第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局表示，本週二完成第一波抽籤後，會於當日下午17時發送簡訊通知民眾，屆時民眾也可上「共通平台」查詢。中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，皆可使用國旅券折抵消費。屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。

但觀光局也提醒，國旅券為一次性使用、不找零。

▲國旅券領券方式。（圖／觀光局）

▲國旅券使用方式。（圖／觀光局）

▲國旅券QR code示意圖。（圖／觀光局）