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下藥迷昏嫩妻！禽獸男約網友「到府性侵」　還在一旁拍照錄影

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲方姓男子下藥迷暈嫩妻，再讓網友到家性侵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

上海市20多歲的方姓男子透過網路認識小一歲的張姓男子，竟然合夥透過藥物，將妻子迷暈，再讓張姓男子性侵，自己則在一旁拍照。上海浦東法院一審判決，方嫌、張嫌以及提供藥物、金錢的龔嫌全都入獄。

《澎湃新聞》報導，方姓男子2020年7月在某色情群組與張男認識，雙方很快達成共識，要將方男的妻子迷暈，再讓張男到場，與方妻發生性關係。

2020年7月23日晚間11點左右，方男按照約定，趁著妻子不備，將含有三唑侖（有鎮靜、催眠的作用）的藥物，放入妻子服用的中藥當中，等到妻子昏睡，又使用七氟醚（吸入式麻醉劑），讓妻子陷入昏迷。

張男攜帶了大量的情趣用品，到方男的住處，接著與方妻發生性關係，方男則在一旁拍照、錄影。等到張男完事，方男又接著性侵妻子。

▼男子下藥迷暈嫩妻，讓網友性侵，還在旁邊拍照、錄影。（示意圖／ETtoday資料照）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

2人落網以後，警方才知道，這並非方男首次下藥性侵女性，他曾與妻子到妻子的朋友家作客，趁著妻子的朋友不備，將藥品倒入酒中，接著實施性侵的行為，等到妻子的朋友醒來才離開。

警方經過調查，除了2人以外，還有一名龔姓嫌犯負責提供藥品、金錢，就為了拿到2人下藥性侵女性的影片。上海浦東法院9日做出判決，方男、張男採用欺騙他人吸毒的手段，強行與婦女發生關係，行為構成性侵，因此判處4年、3年10個月有期徒刑。

此外，提供藥物、金錢的龔姓男子，協助他人以欺騙他人吸毒致昏迷的方式，讓人強行與婦女發生關係，一樣構成性侵，因此判處3年有期徒刑。

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