黃偉哲出席黑琵保育季第2次籌備會　頒發生態學會理監事當選證書

▲台南市長黃偉哲出席黑琵保育季第2次籌備會，頒發生態學會新任理監事當選證書，場面熱烈溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府主辦2021黑面琵鷺保育季即將在24日登場，市長黃偉哲9日與市議員杜素吟出席在仁德區舉辦的黑琵保育季第2次籌備會，黃偉哲還頒發生態學會新任理監事當選證書，場面熱烈溫馨。

市長黃偉哲首先恭喜邱仁武理事長，再次榮任生態保育學會的理事長，他說邱仁武是台南生態保育界的老將了，長期帶領台南市生態保育學會，跟市府建立堅實的夥伴關係，一起用心保護棲息台南的鳥類，尤其是黑面琵鷺，成績更是全國有目共睹。

黃偉哲表示，黑面琵鷺是全球珍稀的瀕危鳥種之一，根據調查，目前全球大約僅存5200多隻的數量，去年底，來台度冬黑琵數量有2719隻，而在台南度冬有1744隻，占全台灣的64％。自然界的生物，都有著趨吉避凶的本能，每年這麼多的黑面琵鷺，把台南當成過冬的中繼站，足見市府與學會長期重視動物保育，維繫優質生態環境，早已得到黑面琵鷺跨物種的認可。

黃偉哲表示，邱仁武理事長再度就任理事長，相信對即將來到台南過冬棲息的黑琵來說，也是好消息，期待邱理事長能帶領團隊，繼續與市府一起努力，保護生態、保護環境，讓台南不只是市民的宜居城市，更是黑琵的快樂天堂。

「2021年黑面琵鷺保育季」將在10月24日在七股特生中心黑面琵鷺展示館開幕，系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵、打卡逍遙遊，廢鐵成鋼賴銘傳鐵雕黑琵，黑琵保育季繪本第2輯渡冬，找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬，社區黑琵圖騰，2021黑琵親子輕旅行。

市長黃偉哲頒發生態學會新任理監事當選證書，包括理事長邱仁武；常務理事薛俊忠、許明治、薛文祥、陳敏隆；理事林瑞祥、施寶山、林燈富、鍾裕益、鄭永吉、林泰鴻、周英輝、顏雍哲、邱景威、蔡名賓；常務監事施清水、監事陳瑞源、郭金生、唐美玲、周天助。